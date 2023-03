Oscars 2023: इस भारतीय फिल्म के लिए टूटा ऑस्कर जीतने का सपना! बेस्ट डॉक्युमेंट्री फीचर हुई अनाउंस

All That Breathes Oscars 2023: ऑस्कर्स (Oscars) यानी द अकादेमी अवॉर्ड्स (The Academy Awards) दुनिया के सबसे बड़े फिल्म अवॉर्ड्स हैं और इस साल ये अवॉर्ड्स लॉस एंजेलेस में इस समय लाइव होस्ट किए जा रहे हैं. ये अवॉर्ड फंक्शन इस साल भारतीयों के लिए बहुत खास है और इसकी वजह भारत के चार नॉमिनेशन्स हैं. दीपिका पादुकोण इस साल एक अवॉर्ड प्रेजेंट भी कर रही हैं. बता दें कि सभी भारतीयों की उम्मीदें को एक बड़ा धक्का लगा है क्योंकि 'बेस्ट डॉक्युमेंट्री फीचर' (Best Documentary Feature) में भारत हार गया है. आइए इस बारे में और जानते हैं...

इस भारतीय फिल्म के लिए टूटा ऑस्कर जीतने का सपना!

भारत के लिए एक बुरी खबर है क्योंकि 'बेस्ट डॉक्युमेंट्री फीचर' (Best Documentary Feature) फिल्म के नॉमिनेशन्स और विनर का अनाउंसमेंट हुआ है और भारत जीत नहीं पाया है. बता दें कि इस अवॉर्ड के तमाम नॉमिनेशन्स में भारत की 'ऑल दैट ब्रीद्स' (All That Breathes) भी नॉमिनेटेड थी; जो हार गई है.

बेस्ट डॉक्युमेंट्री फीचर ऑस्कर अवॉर्ड हुआ अनाउंस

'बेस्ट डॉक्युमेंट्री फीचर' (Best Documentary Feature) का अवॉर्ड जिस फिल्म ने 'ऑल दैट ब्रीद्स' (All That Breathes) से छीन लिया है, वो है Navalny. इन दोनों फिल्मों के अलावा 'ऑल द ब्यूटी एंड द ब्लडशेड' (All the Beauty and the Bloodshed), 'फायर ऑफ लव' (Fire of Love) और 'अ हाउस मेड ऑफ स्प्लिन्टर्स' ( A House Made of Splinters) नॉमिनेटेड थे. ऑल दैट ब्रीद्स शौनक सेन (Shaunak Sen) ने डायरेक्ट की है और ये दो भाइयों की कहानी है जो दिल्ली के प्रदूषण में चिड़ियों की रक्षा करते हैं और एक बर्ड हॉस्पिटल चलाते हैं.

अब उम्मीदें 'द एलिफेंट विस्परर्स' (The Elephant Whisperers), 'द चेलो शो' (The Chello Show) और 'आरआरआर' (RRR) के 'नाटू नाटू' (Naatu Naatu) गाने पर टिकी हुई हैं. देखते हैं कि आज भारत के नाम ऑस्कर होता है या नहीं.

