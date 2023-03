Oscars 2023 Winner: इंतजार की घड़ियां खत्म! The Elephants Whisperers ने जीता ऑस्कर

इंतजार की घड़ियां खत्म! भारत को मिला इस साल का पहला ऑस्कर

भारत कोई न कोई ऑस्कर जीत जाए, इसकी प्रार्थना सभी लोग कर रहे थे और ज्यादातर लोगों की उम्मीदें आरआरआर (RRR) के नाटू नाटू (Naatu Naatu) से थी. बता दें कि नाटू नाटू से पहले भारत को 'द एलिफेंट विस्परर्स' (The Elephant Whisperers) ने इस साल ऑस्कर दिला दिया है. बता दें कि इस फिल्म को ऑस्कर्स 2023 में 'बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट' (Best Documentary Short) के लिए अवॉर्ड मिला है.

'The Elephant Whisperers' wins the Oscar for Best Documentary Short Film. Congratulations! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/WeiVWd3yM6

— The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023