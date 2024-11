I Love Wayanad, फ्लाइंग किस.. चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने दिल जीत लिया

Rahul Gandhi Election Campaign in Wayanad: केरल के वायनाड में उपचुनाव के लिए प्रचार का आज (11 नवंबर) आखिरी दिन है. आख‍िरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अपनी बहन प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के लिए चुनाव प्रचार के लिए सड़क पर उतरे. इस दौरान राहुल गांधी आई लव वायनाड (I Love Wayanad) की टीशर्ट पहन रखी थी और रोड शो में लोगों को फ्लाइंग किस दे रहे थे. राहुल गांधी के इस एक्शन ने वायनाड की जनता का दिल जीत लिया.

पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं प्रियंका

प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और वायनाड लोकसभा सीट (Wayanad Loksabha Seat) पर हो रहे उपचुनाव में किस्मत आजमा रही हैं. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को केरल के वायनाड पहुंचे और बहन से लिए चुनाव प्रचार किया. बता दें कि वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी.

राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को किया चैलेंज

इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को चैलेंज किया. उन्होंने कहा, 'प्रियंका गांधी जी सांसद पद की उम्मीदवार हैं. वह मेरी छोटी बहन भी हैं, इसलिए मुझे वायनाड के लोगों से उनकी शिकायत करने का अधिकार है. वायनाड मेरे दिल में राजनीति से परे एक बहुत बड़ी जगह रखता है. मैं यहां हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा मौजूद हूं. अगर मैं इसकी खूबसूरती दुनिया को दिखा सकता हूं तो मैं खुशी-खुशी ऐसा करूंगा. मैं अपनी बहन को भी चुनौती देना चाहूंगा कि वह वायनाड को सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाए. जब ​​लोग केरल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वायनाड को ही देखना चाहिए.'

Priyanka Gandhi ji is the MP candidate. She is also my little sister, so I have the right to complain about her to the people of Wayanad.

Wayanad owns a huge place in my heart that is beyond politics. I'm there to help everyone here at any time. If I can show its beauty to the… pic.twitter.com/svjvfKWd7c

— Congress (@INCIndia) November 11, 2024