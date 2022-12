Pakistani Actor Humayun Saeed को '6 फुट 3 इंच की लड़की' के साथ करने थे इंटीमेट सीन, एक्ट्रेस ने इस तरह दूर की को-स्टार की नर्वसनेस

Humayun Saeed in The Crown: क्वीन एलिजाबेथ और उनके परिवार के इतिहास पर आधारित नेटफ्लिक्स सीरीज 'द क्राउन' का पांचवा सीजन (The Crown Season 5) आ चुका है. इस सीजन को बहुत पसंद किया जा रहा है और इसे देखने में लोगों की काफी दिलचस्पी भी है. बता दें कि इस बार इस शो की कास्ट में एक पाकिस्तानी एक्टर भी शामिल है. इस एक्टर ने हाल ही में सानिया मिर्जा और शोएब मालिक (Sania Mirza Shoaib Malik) के ओटीटी शो 'द मिर्जा मालिक शो' (The Mirza Malik Show) में खुलासा किया है कि उन्हें अपनी '6 फुट 3 इंच' की को-एक्ट्रेस के साथ इंटीमेट सीन्स शूट करने में बहुत नर्वसनेस हुई लेकिन उनकी को-स्टार ने नर्वसनेस दूर करने की एक तरकीब ढूंढ ली थी...

इस पाकिस्तानी एक्टर को 6 फुट की हसीना संग करने थे इंटीमेट सीन

आइए जानते हैं कि हम यहां किस पाकिस्तानी एक्टर की बात कर रहे हैं. यहां एक्टर हुमायूं सईद (Humayun Saeed) की बात हो रही है जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम हैं. हुमायूं सईद हाल ही में सानिया-शोएब के शो पर आए थे जहां उन्होंने बताया कि 'द क्राउन' में उनकी को-एक्ट्रेस एलीजबे डेबिकी (Elizabeth Debicki) '6 फुट 3 इंच की लड़की' है और उन्हीं के साथ हुमायूं ने रोमांटिक सीन फिल्म किए हैं.

रोमांटिक सीन्स को लेकर थी नर्वसनेस, ऐसी हुई दूर

हुमायूं सईद (Humayun Saeed) ने बताया कि वो किसिंग सीन्स करने को लेकर बहुत नर्वस थे लेकिन उनकी को-एक्ट्रेस ने उन्हें काफी कम्फर्टेबल फील करवाया. हुमायूं बताते हैं कि वो शरमा रहे थे जब उनकी एक्ट्रेस उनकी तारीफ करने लगीं, उन्हें मोटिवेट करने लगीं. हुमायूं ने उनसे कहा कि ये तरीका काम कर रहा है और इसलिए एलिजाबेथ को उन्हें कॉम्प्लिमेंट करते रहना चाहिए; इस तरह उनकी नर्वसनेस दूर हो जाएगी.

बता दें कि हुमायूं सईद ने इस शो में 'डॉक्टर हसनत खान' का किरदार निभाया है जो 'प्रिन्सेस डायना' यानी एलिजाबेथ डेबिकी के पार्टनर थे.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं.