Kriti Sanon Prabhas Engagement: क्या सचमुच सगाई करने जा रहे हैं प्रभास-कृति? एक्ट्रेस के इस रिएक्शन ने फैंस को किया एक्साइटेड

Prabhas Kriti Sanon to get Engaged in Maldives: 'बाहुबली एक्टर प्रभास और 'भेड़िया' एक्ट्रेस कृति सैनन 'आदिपुरुष' (Aadipurush) नाम की एक फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं और ऐसा पहली बार होगा कि ये दोनों स्टर्स फिल्म में साथ काम करें. बता दें कि फिल्म की शूटिंग के समय तो नहीं लेकिन अब, कृति और प्रभास की डेटिंग (Kriti Sanon Prabhas Dating) की खबरें काफी ज्यादा उड़ रही हैं और लोगों में इस नए रुमर्ड कपल को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है. लेटेस्ट खबरों की मानें तो कृति और प्रभास अपने रिश्ते में नया कदम लेने जा रहे हैं और जल्द एंगेजमेंट भी कर सकते हैं, जो मालदीव में होगी! पहली बार, फिल्म 'शहजादा' (Shehzaada) के प्रमोशन्स के दौरान कृति सैनन ने इन खबरों पर रिएक्शन दिया है और इस रिएक्शन को सुनकर फैंस काफी ज्यादा खुश हैं! आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने अपने और प्रभास के रिश्ते पर क्या कहा है...

क्या सचमुच सगाई करने जा रहे हैं Prabhas-Kriti?

क्या प्रभास और कृति सैनन वाकई सगाई करने जा रहे हैं? क्या दोनों एक दूसरे को लेकर इतने सीरियस हैं कि अपने रिश्ते को वो इस स्टेप तक लेकर जा सकें? प्रभास ने क्या सचमुच उन्हें आदिपुरुष के सेट्स पर प्रपोज किया था, क्या वाकई ये दोनों मालदीव में एंगेजमेंट करने जा रहे हैं? बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान जब कृति से इन खबरों और सवालों के बारे में पूछा गया तो पहली बार एक्ट्रेस शांत नहीं रहीं बल्कि उन्होंने इन खबरों पर अपना रिएक्शन दिया.

एक्ट्रेस के इस रिएक्शन ने फैन को किया एक्साइटेड

कृति ने इन खबरों को सामने से एक्सेप्ट तो नहीं किया लेकिन इनका खंडन भी नहीं किया. कृति ने कहा कि वो तब तक इस तरह की खबरों पर नहीं बोलती हैं जब तक वो उनके परिवार को परेशान नहीं करती है या फिर जब तक वो कोई गलत मोड़ नहीं ले लेती है. कृति का मानना है कि इस तरह की खबरों पर रिएक्ट करने से इन बातों पर लोगों का ज्यादा ध्यान जाता है. इस तरह के 'गोल-मोल' रिएक्शन को सुनकर फैंस को ऐसा लग रहा है कि कृति एक जनरल बात कहकर मुद्दे से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही हैं और सच में, वो प्रभास को डेट कर रही हैं!

