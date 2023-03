Pradeep Sarkar Death: 'परिणीता' के डायरेक्टर प्रदीप सरकार का निधन, 68 की उम्र में ली अंतिम सांस

अचानक बिगड़ी डायरेक्टर की तबीयत...!

रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 मार्च को डायरेक्टर प्रदीप सरकार (Pradeep Sarkar Death Reason) के शरीर में अचानक तेजी से पोटेशियम लेवल गिरने लगा. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भी एडमिट कराया गया, लेकिन उनकी तबीयत संभली नहीं और आज बॉलीवुड ने एक टैलेंटेड फिल्ममेकर को खो दिया...प्रदीप सरकार (Pradeep Sarkar First Movie) के निधन की खबर को एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने कंफर्म किया है. नीतू चंद्रा ने ट्वीट कर दिग्गज डायरेक्टर के निधन की दुखद खबर बताई. नीतू चंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारे प्यारे डायरेक्टर दादा अब नहीं रहे...' फिल्ममेकर के निधन पर कई सेलेब्स ने दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

Very sad to know about our dearest director @pradeepsrkar dada. I started my career with him. He had an aesthetic talent to make his films look larger than life. From #Parineeta#lagachunrimeindaag to a no. Of movies. Dada, you will be be missed. #RestInPeace @SrBachchan pic.twitter.com/TDxUOP2quG

— Nitu Chandra Srivastava (@nituchandra) March 24, 2023