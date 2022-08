Alia Bhatt Pregnancy: प्रेग्नेंट Alia Bhatt ने सोच लिया है क्या बुलाएंगी अपने बेबी को! बेहद खास है Ranbir Kapoor के बच्चे के नाम का मतलब

Pregnant Alia Bhatt Likes this Name for Baby Girl: गंगुबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) की एक्ट्रेस आलिया भट्ट जल्द मां (Alia Bhatt Pregnant) बनने वाली हैं. प्रेग्नेंट आलिया के लुक्स तो इस समय काफी फेमस हो ही रहे हैं, साथ ही, लोगों को सबकुछ जानना है, कि उनके जीवन में क्या चल रहा है और उनकी प्रेग्नेंसी कैसी जा रही है. आलिया अपनी नेटफ्लिक्स रिलीज डार्लिंग्स (Darlings) के प्रोमोशन्स कर रही हैं और इस दौरान कई ऐसे सवालों के जवाब दे रही हैं जो उनकी प्रेग्नेंसी और पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं. रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया, दोनों से ही यह काफी पूछा जा रहा है कि उनके बच्चे का नाम क्या होगा और इस बारे में उन्होंने क्या सोचा है..

Alia ने इंटरव्यू में कही ये बात

आपको बता दें कि आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी फिल्म गंगुबाई काठियावाड़ी को प्रमोट कर रही हैं. इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया है कि अगर उनका नाम आलिया न होता तो वो अपने लिए कौन सा नाम चुनतीं. इसपर आलिया ने अपना फेवरेट नाम बताया, जो उनके हिसाब से बेहद खूबसूरत है और आपको बता दें कि ये नाम उनके पति रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) से भी जुड़ा है.

ये है आलिया का फेवरेट नाम

वीडियो के हिसाब से आलिया ने उसमें जो नाम बताया, वो वैसे तो उनके खुद के लिए है लेकिन इसमें एक रणबीर कपूर कनेक्शन भी है. आपको बता दें कि आलिया के फेवरेट नाम 'आयरा' (Ayra) है और इसमें रणबीर के नाम के पहले दो अक्षर शामिल हैं. जब यह नाम आलिया का फेवरेट है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर उनकी बेटी हुई, तो वो उसका नाम 'आयरा' रख सकती हैं.

बेहद खास है Ranbir के बच्चे का नाम

आपको बता दें कि आलिया के फेवरेट नाम, 'आयरा' का मतलब भी काफी खूबसूरत होता है. वीडियो में आलिया तो नहीं जानती थीं कि इस नाम का मतलब क्या होता है लेकिन हम आपको इस बारे में बता सकते हैं. आयरा यानि वो, जिसकी इज्जत हो, जिससे लोग प्रेरित हों. आयरा जो नाम हो, वो सरस्वती माता का एक नाम है. साथ ही, इस नाम में रणबीर और आलिया के भी इनीशियल्स शामिल हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.