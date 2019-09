16 साल की लड़की ने दिया ऐसा भावुक भाषण, प्रियंका चोपड़ा बोंली, 'शुक्रिया, इस तमाचे के लिए'

नई दिल्‍ली: पूरी दुनिया पर इस समय बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते लगातार बढ़ते वैश्विक तापमान (Global Temperature) जैसी समस्‍या का खतरा है. ऐसे में पर्यावरण संरक्षण (Environment conservation) की दिशा में मौजूदा दौर में हो रहे आंदोलन की अग्रदूत बन कर उभरी 16 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग (Greta Thunberg) ने संयुक्‍त राष्‍ट्र में अपने भाषण से लोगों को झकझोर दिया. इस लड़की का भाषण कुछ ऐसा है कि बॉलीवुड के भी कई सितारे इसकी तारीफ करते और इस भाषण को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन (Climate Change) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने से पहले 16 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने अपने भाषण से लोगों को भावुक कर दिया.

स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने अपने भाषण में कहा, "आपने हमारे सपने, हमारा बचपन अपने खोखले शब्दों से छीना. आपकी हिम्‍मत कैसे हुई. हालांकि, मैं अभी भी भाग्यशाली हूं. लेकिन लोग झेल रहे हैं, मर रहे हैं, पूरा ईको सिस्टम बर्बाद हो रहा है." ग्रेटा का यह भाषण ट्विटर पर #HowDareYou के हैशटैग के साथ ट्रेंड कर रहा है.

इस भाषण को शेयर करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, 'शुक्रिया ग्रेटा कि तुमने हम सब के चेहरे पर यह बेहज जरूरी तमाचा मारा और अपनी पूरी पीढ़ी को साथ लाते हुए हमें यह बताया कि हमें सबसे जरूरी चीज के लिए बेहतर करने की जरूरत है. आखिरकार, हमारे पास सिर्फ यही एक ग्रह है.' वहीं आलिया भट्ट ने भी ग्रेटा की इस स्‍पीच को रीट्वीट किया है. वहीं स्‍वरा भास्‍कर ने भी इस बहादुर लड़की का वीडियो शेयर किया है.

Thank you @gretathunberg for giving us the much needed punch in the face, for bringing your generation together and showing us that we need to know better, do more to save what is most critical. At the end of the day, we only have this one planet. #HowDareYou https://t.co/IiQ5NUavpD

