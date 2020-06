George Floyd के समर्थन में आईं Priyanka Chopra को यूजर्स ने किया ट्रोल, बताया 'फेक' और 'पाखंडी'

नई दिल्‍ली: जॉर्ज फ्लॉयड (George Floyd) के निधन के बाद अमेरिका में हो रहे प्रदर्शन में सेलिब्रिटी भी साथ दें रहे हैं. हाल ही में नस्लवाद के खिलाफ बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और उनके पति निक जोनास (Nick Jonas) ने भी आवाज उठाई है. निक जोनास ने हाल ही में ट्विटर पर #BlackLivesMatter आंदोलन का समर्थन किया है. इसके साथ ही उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड के लिए न्याय की भी मांग की है, लेकिन फैंस को शायद ये बात रास नहीं आई और उन्होंने निक और प्रियंका को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

जॉर्ज फ्लॉयड (George Floyd) के समर्थन में निक जोनास के ट्वीट को प्रियंका चोपड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. जिसके बाद से ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. यूजर्स ने उन्हें 'फेक' और 'पाखंडी' तक कह दिया. एक यूजर ने सवाल कर लिखा कि, 'एक सवाल जो लोगों के दिमाग में था, वो था अगर #BlackLivesMatter, तो प्रियंका चोपड़ा ने भारत में गोरापन बढ़ाने वाली क्रीम का प्रचार क्यों किया?' देखें ट्वीट

Pri & I have heavy hearts ... The reality of the inequalities in this country, and around the world, are glaring. Systemic racism, bigotry and exclusion has gone on for far too long, and remaining silent not only reinforces it, but it allows it to continue. — Nick Jonas (@nickjonas) June 3, 2020

Yeah Im sure ‘pri’ doesn’t have a heavy heart for the muslims that are being tortured and killed in her country — تحریم (@thetehreem) June 3, 2020

दरअसल, निक जोनास ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि, 'मेरा और प्रियंका का दिल भारी हो रहा है. इस देश में और दुनिया भर में ही असमानताओं की सच्चाई झलक रही है. मैं नस्लवादी नहीं हूं, यह कहना अब पर्याप्त नहीं है. हम सभी को एंटी-नस्लवादी होने और काले समुदाय के साथ खड़े होने के लिए काम करना चाहिए. इस लड़ाई को लड़ने में मदद करने के हमारे निरंतर प्रयासों की दिशा में मैंने दान दिया है. हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपसे प्यार करते हैं. #BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd.'

