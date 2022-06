परफ्यूम के एड में परोसा गैंगरेप का आइडिया तो भड़क गईं प्रियंका चोपड़ा, बोलीं- मैं बहुत खुश हूं कि...

Celebs Angry On Perfume Controversial Advertisement: विज्ञापनों में अक्सर हद से ज्यादा क्रिएटिविटी परोस दी जाती है जो कि कई बार विवादों का कारण भी बन जाती है. एक ऐसा ही विवादित एड सोशल मीडिया पर सामने आया है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है. तमाम सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर सेलेब्स तक ने इस एड पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. दरअसल, इस परफ्यूम के विज्ञापन में गैंगरेप को बढ़ावा देने वाला एंगल परोसा गया है जिससे लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है.

प्रियंका चोपड़ा का ट्वीट

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने विज्ञापन से जुड़ा एक ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा, "ये बहुत ही भद्दा और शर्मनाक है. इसे कमर्शियल को हरि झाड़ी मिलने से पहले कितने लेवल पर पास किया गया है? कितने लोगों को लगता है कि ये सही है? मैं बहुत खुश हूं कि अब इसे हटा दिया गया है और मंत्रायल ने इसे हटाने का फैसला लिया."

Shameful and disgusting. How many levels of clearances did it take for this commercial to be green lit. How many people thought this was ok? I’m so glad that it was called out and now the ministry has taken it down. Appalling! — PRIYANKA (@priyankachopra) June 4, 2022

ऋचा चड्ढा का ट्वीट

अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने ट्वीट करते हुए लिखा, "ये एड कोई हादसा नहीं है. इस एड को बनाने के लिए ब्रांड को कई डिसिजन मेकिंग से गुजरना पड़ा होगा. क्रिएटिव्स, स्क्रिप्ट, एजेंसी, क्लाइंट, कास्टिंग... क्या सभी को लगता ये कि रेप जोक सही चीज है? इस ब्रांड, जिस एजेंसी ने यह विज्ञापन बनाया है, उस पर उस गंदगी के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए जो वे परोस रहे हैं."

This ad is not an accident. To make an ad, a brand goes through several layers of decision making. Creatives, script, agency, client, casting… DOES EVERYONE THINK RAPE IS A JOKE? Revelatory! This brand, the agency that made this ad need to be sued for the filth they’re serving. https://t.co/M3YjbljAYN — RichaChadha (@RichaChadha) June 4, 2022

फरहान अख्तर का ट्वीट

फरहान अख्तर ने लिखा, "इन बदबूदार बॉडी स्प्रे 'सामूहिक बलात्कार' के सहज विज्ञापनों को सोचने, स्वीकृत करने और बनाने के लिए इसे अविश्वसनीय रूप से बेस्वाद और विकृत दिमाग की आवश्यकता होती है .. !! शर्मनाक।"

What incredibly tasteless and twisted minds it must take to think up, approve and create these stinking body spray ‘gang rape’ innuendo ads..!! Shameful. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) June 4, 2022

स्वरा भास्कर का ट्वीट

अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए लिखा, "हैदराबाद में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था- भारत में ऐसी घटनाएं प्रतिदिन होती हैं.. @layerr_shot जैसी कंपनियां टीवी विज्ञापनों को मजाक बनाने और 'कूल-इफाइंग' बलात्कार और सामूहिक बलात्कार करने का विकल्प चुनती हैं. घृणित से परे! सिर्फ टोन बधिर ही नहीं अपराधी भी! बिल्कुल शर्मनाक! इसे किस एजेंसी ने बनाया है?"

A teenage girl was gang raped in Hyderabad-such incidents happen daily in India.. companies like @layerr_shot choose to make TV adverts joking abt & ‘cool-ifying’ rape & gangrape. Beyond disgusting! Not just tone deaf, also criminal! Absolutely shameful! What agency created it? https://t.co/8tRbDTfuez — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 4, 2022

