Priyanka Chopra ने Oprah Winfrey से कहा- पिता गाते थे मस्जिद में गाना, हो गईं जमकर ट्रोल

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनास (Priyanka Chopra Jonas) ने हाल ही में ओपरा विन्फ्रे (Oprah Winfrey) को एक इंटरव्यू दिया है. ये इंटरव्यू अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है. क्योंकि यहां प्रियंका चोपड़ा ने अपने पिता को लेकर एक ऐसी बात कह दी जो लोगों को रास नहीं आई. उन्होंने बताया था कि उनके पिता अशोक चोपड़ा (Ashok Chopra) मस्जिद में गाना गाया करते थे. इस बात को लेकर प्रियंका अब सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर हैं.

इस्लाम को लेकर क्या बोलीं प्रियंका

प्रियंका चोपड़ा ने इस इंटरव्यू में अपनी किताब 'Unfinished' के साथ अपनी निजी जिंदगी से कई मुद्दों पर बात की. इसी बीच जब इस्लाम को लेकर एक बात सामने आई तो प्रियंका चोपड़ा ने कहा, 'मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूं, इसलिए जब मैं स्कूल गई तो मैं क्रिश्चिएनिटी के बारे में जानती थी और मेरे पिता एक मस्जिद में गाया करते थे, इस वजह से मुझे इस्लाम के बारे में पता था.'

हिंदू परिवार में हुई परवरिश

ओपरा विन्फ्रे के साथ बात करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने आगे कहा, 'मेरी परवरिश एक हिंदू परिवार में हुई है इसलिए इस बारे में मुझे पता था. इस तरह आध्यात्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. मेरा परिवार भी सर्वशक्तिमान ईश्वर में यकीन करता है. उस पर विश्वास करता है.'

ट्विटर पर प्रियंका की लगी ऐसी क्लास

अब प्रियंका चोपड़ा की इस बातचीत में से पिता के मस्जिद में गाने वाले हिस्से की छोटी सी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसके बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. देखिए क्या बोले यूजर्स...

What mosque was letting priyanka chopra's dad to sing in it — Syed Nida Tehseen (@Nida_Tehseen) March 19, 2021

Priyanka: my dad used to sing in the mosque

Lol Which mosque piryanka ? — Hinal Patel (@Angelhinal) March 20, 2021

Priyanka Chopra - "My dad used to sing in a mosque. I was aware of Islam" pic.twitter.com/eZho9faIES — (@radium_blue) March 20, 2021

exactly! And I've seen people saying 'it's not mosques but a "dargah" where u sing' & I'm like, most people watching this wouldn't understand what a "dargah" is, so Priyanka just said mosque cuz that's like the closest thing in English translation. And "singing" is the closest .. https://t.co/MHiOhIZ7ZY — VP (@Pri4Lyfe) March 20, 2021

लोगों ने पूछे मजेदार सवाल

आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर यूजर्स प्रियंका से अब तरह-तरह के सवाल पूछ रहे हैं. कोई पूछ रहा है, 'मस्जिदों में गाने की इजाजत होती है?' तो वहीं एक दूसरे ने कहा, प्रियंका के पिता मस्जिद में गाना गाया करते थे, मुझे उस मस्जिद का नाम बता दो प्लीज.

