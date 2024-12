हैदराबाद पुलिस की पूछताछ के बाद अल्लू अर्जुन का शॉकिंग फैसला, कुछ दिनों पहले ही घर के बाहर हुआ था अटैक

Allu Arjun Hyderabad Home Covered: हैदराबाद पुलिस स्टेशन में 4 घंटे चली पूछताछ के बाद अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने बड़ा फैसला लिया है. एक्टर के घर के बाहर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था. इस हमले के बाद एक्टर ने बच्चों को सेफ जगह शिफ्ट कर दिया था. लेकिन अब एक और बड़ा फैसला लिया है. जिसने सभी को चौंका दिया है. इस फैसले का असर ऐसा हुआ कि एक्टर के घर के बाहर का वीडियो फिर से वायरल हो रहा है.

घर को कराया व्हाइट शीट से कवर

अपने हैदराबाद के जुबली हिल्स वाले घर के मेन इंट्रेस को एक्टर ने व्हाइट चादर से ढकवाया है. जिसका वीडियो मिनटों में वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्टर के घर के गेट पर व्हाइट शीट कारीगर लगा रहे हैं. ऐसा सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है. देखिए घर के बाहर का ये वीडियो...

#WATCH | Hyderabad, Telangana: White sheets put up at the entrance of the residence of Actor Allu Arjun in Jubilee Hills.

Allu Arjun has currently appeared before Hyderabad police at Chikkadpally police station in connection with the Sandhya theatre incident. pic.twitter.com/sPc3kVqdaK

