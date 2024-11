'पुष्पा 2' में होगा साउथ की ब्यूटी श्रीलीला का धुआं-धुआं कर देने वाला आइटम नंबर, सामंथा का कटा पत्ता!

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म पुष्पा की दूसरी किस्त इसी साल सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है. ऐसे में दर्शक फिल्म से जुड़ी हर एक अपडेट को लेकर एक्साइट हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फिल्म के न‍िर्माताओं ने जानकारी दी है कि फिल्म में साउथ ब्यूटी श्रीलीला आइटम सॉन्ग पर डांस करेंगी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर श्रीलीला का एक पोस्टर शेयर कर फिल्म के न‍िर्माताओं ने जानकारी दी है. उन्‍होंने कैप्शन में लिखा “टीम 'पुष्पा 2 द रूल' में डांसिंग क्वीन श्रीलीला का सॉन्ग 'ऑफ द ईयर' बनने के लिए स्वागत करती है. आगे लिखा “यह गाना डांस और संगीतमय आनंद देने वाला है। फिल्म इसी साल 5 दिसंबर को दुनिया भर में ग्रैंड रिलीज के लिए तैयार है."

पिछली बार सामंथा का था आइटम नंबर

फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, श्रीलीला, फहाद फासिल मुख्य रोल में हैं। वहीं, श्रीलीला ने सामंथा रुथ प्रभु की जगह ले ली है. सामंथा ने 'पुष्पा' में 'ऊं अंटावा' गाने पर आइटम नंबर किया था.

Team #Pushpa2TheRule welcomes The Dancing Queen @sreeleela14 on board for the #Kissik Song of the Yea

This song is going to be a dance feast and a musical delight

2024.#Pushpa2TheRuleOnDec5th

Icon Star @alluarjun… pic.twitter.com/liaIZQCL3s

— Pushpa (@PushpaMovie) November 10, 2024