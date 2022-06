HitThe First Case Trailer: मानसिक बीमारी से जूझ रहे Rajkummar Rao क्या सुलझा पाएंगे प्रीति के लापता होने की गुत्थी!

Rajkummar Rao HitThe First Case Trailer Out: एक एक्टर के तौर पर हर कलाकार चाहता है कि वो अपने लुक और किरदारों के साथ एक्सपेरीमेंट करता रहे. अलग-अलग जोनर के रोल करने की ख्वाहिश हर अभिनेता की होती है. कभी हंसाना कभी रुलाना तो कभी डराना....हंसाने और रुलाने के बाद अब राजकुमार राव (Rajkummar Rao) डराने और रोंगटे खड़े आ रहे हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म हिट – द फर्स्ट केस का ट्रेलर (HitThe First Case Trailer) जारी कर दिया गया है जिसमें राजकुमार की एक अलग ही साइड देखने को मिल रही है.

क्या है फिल्म की कहानी

राजकुमार राव की हिट – द फर्स्ट केस के ट्रेलर से कहानी काफी हद तक समझ आती है. इस फिल्म में राजकुमार एक स्ट्रिक्ट और गंभीर पुलिस अफसर के किरदार में दिखेंगे जो अपने अतीत की वजह से किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं. उन्हें प्रीति नाम की लड़की के गुमशुदा होने की गुत्थी सुलझाने का केस सौंपा जाता है जिसमें वो पूरी तरह डूब जाते हैं. लेकिन तभी उनकी गर्लफ्रेंड (सान्या मल्होत्रा) भी किडनैप हो जाती है और फिर कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है. अब वो दोनों लड़कियों को कैसे ढूंढते हैं और कैसे उन्हें बचाते हैं ये फिलहाल सस्पेंस ही रखा गया है.

कैसा है कलाकारों का काम

राजकुमार राव एक वर्सेटाइल एक्टर हैं. स्त्री, बधाई दो, शादी में जरूर आना, रूही, हम दो हमारे दो, छलांग, काय पो छे, डॉली की डोली उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में हैं जिनमें वो अपनी एक्टिंग से वाहवाही लूट चुके हैं. अब हिट मूवी में काफी अलग किरदार में हैं उनका इंटेंस लुक और उनका इंटेंस किरदार दोनों ही लोगों को पसंद आया है. ट्रेलर देखने के बाद लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और फिल्म में अपनी एक्टिंग से राजकुमार ने जान सी डाल दी है. अगर ट्रेलर सामने आने के बाद आप इस फिल्म को देखने के लिए बेकरार हैं तो फिर आपको 15 जुलाई तक का इंतजार करना होगा. ये फिल्म ओटीटी पर नहीं थियेटर पर रिलीज होगी.

