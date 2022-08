Raju Srivastava Health Update: अब कैसी है राजू श्रीवास्तव की हालत, जानें लेटेस्ट हेल्थ अपडेट

Raju Srivastava Latest Health Update: कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं. राजू श्रीवास्तव अभी भी बेहोश हैं और फैंस के अलावा सेलेब्स भी उनके जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

राजू श्रीवास्तव की लेटेस्ट हेल्थ अपडेट

एम्स से मिली जानकारी के अनुसार, राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastava) का ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है और मशीनों के जरिए उनके हार्ट को पंप किया जा रहा है. इससे पहले राजू श्रीवास्तव के साथी कॉमेडियन एहसान कुरैशी (Ahsaan Qureshi) ने बताया था कि राजू श्रीवास्तव का ब्रेन डेड है और सभी कोई चमत्कार होने का इंतजार कर रहे हैं.

डॉक्टर्स ने दिया जवाब, चमत्कार का इंतजार

एहसान कुरैशी (Ahsaan Qureshi) ने राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastava) की तबीयत को लेकर बताया कि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, हालांकि वे उन्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब केवल चमत्कार ही उनको बचा सकता है. एहसान कुरैशी ने कहा राजू की हालत बेहद नाजुक है और हम सभी दोस्त प्रार्थना कर रहे हैं.

राजपाल यादव ने की राजू के जल्द ठीक होने की कामना

राजपाल यादव (Rajpal Yadav) ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'जल्दी ठीक हो जाओ राजू मेरे भाई. तुम्हे देखना मिस कर रहा हूं.' वीडियो में राजपाल यादव ने कहा, 'भाई राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastava), आप जल्दी से अच्छे हो जाइए. हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं, बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं.'

Get well soon Raju mere Bhai … miss seeing you. #RajuSrivastav #RajuSrivastavaHealth pic.twitter.com/uccFVh06uI

— Rajpal Naurang Yadav (@rajpalofficial) August 18, 2022