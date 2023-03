Adil Durrani के धोखे को याद करके अपने सॉन्ग लॉन्च पर चीख-चीखकर रोईं Rakhi Sawant, वीडियो देख लोगों ने खूब उड़ाया एक्ट्रेस का मजाक!

Rakhi Sawant Trolled for Breaking Down at Song Launch: टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड की 'कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन', एक्ट्रेस राखी सावंत पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में हैं और वजह उनकी पर्सनल लाइफ है. राखी के साथ पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी चीजें हुई हैं जिन्होंने एक्ट्रेस को पूरी तरह तोड़ दिया है. राखी और उनके बॉयफ्रेंड आदिल पहले अपनी कोर्ट मैरेज को लेकर चर्चा में रहे, फिर एक्ट्रेस की मां का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया और इसके बाद राखी के पति ने उन्हें धोखा दिया और शादीशुदा होने के बावजूद वो किसी और को डेट कर रहे थे. इन सभी बातों से परेशान होने के बाद भी राखी सावंत अब काम पर दोबारा लौटी हैं लेकिन एक्ट्रेस की ओवर-एक्टिंग आज भी सबको हैरान कर देती है...