बढ़ती जा रहीं दर्शन की मुश्किलें, डायरेक्टर ने बताया 'हाथी'; बोले- 'ये तो ऐसा है जैसे कोई कुत्ता...'

Ram Gopal Varma On Darshan Thoogudeepa: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजिंग स्टार कहे जाने वाले दर्शन थूगुदीप की मुश्किलें खत्म होने की जगह और बढ़ती जा रही हैं. कुछ समय पहले उनको बेंगलुरु की एक फार्मेसी शॉप पर काम करने वाले रेणुकास्वामी के हत्याकांड मामले में अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. एक्टर को उनके चार कथित साथियों के साथ शनिवार, 22 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. पुलिस ने दर्शन को 11 जून को पुलिस हिरासत लिया था.

मामला सुर्खियों में आने के बाद, फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने इस मुद्दे को लेकर बात की, लेकिन ज्यादातर ने इस पर चुप रहना ही सही समझा. इसी बीच अक्सर अपने बयानों और ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में रहने वाले निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने दर्शन और इस केस को लेकर ऐसा ट्वीट किया, जो देखते ही देखते वायरल हो रहा है. जी हां, उन्होंने इस केस के बारे में बात करते हुए राम गोपाल ने इसकी निंदा की. उन्होंने हाल ही में दर्शन को ऐसा 'हाथी' तक कह डाला, जो कुत्तों से परेशान करता है.

Darshan attacking Renuka swamy is like a ELEPHANT attacking a DOG .. I don’t mean DOG in derogatory but only in SIZE ..Imagine a Elephant going berserk because a dog barked at it and viciously crushes it to DEATH https://t.co/lbwGmztXqY

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) June 21, 2024