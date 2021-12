कैमरे के सामने कुछ ज्यादा ही बोल्ड हुईं रामानंद सागर की परपोती, बिकिनी में दिखाया टोन्ड फिगर

नई दिल्ली: 'रामायण' जैसे फेमस टीवी शो का निर्माण करने वाले रामानंद सागर की परपोती साक्षी चोपड़ा (Sakshi Chopra) सोशल मीडिया पर बोल्डनेस के चलते छाई रहती हैं. वह अक्सर अपनी हॉट फोटोज शेयर करती रहती हैं, जिसे देखकर फैंस की धड़कनें बढ़ जाती हैं. साक्षी (Sakshi Chopra) ने अब अपनी एक फोटो पोस्ट की है जो इंटरनेट पर तहलका मच रही है. तस्वीर में वह हद से ज्यादा बोल्ड लग रही हैं.

हॉटनेस देख फटी रह जाएंगी आंखें

फोटो में साक्षी चोपाड़ा (Sakshi Chopra) बिकिनी पहने नजर आ रही हैं. वह बेड पर बैठकर हॉट पोज दे रही हैं. फोटो में साक्षी (Sakshi Chopra) का बेहद बोल्ड अंदाज देखते ही बन रहा है. इस फोटो को साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है जो, जमकर वायरल हो रही है. फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. लोग उन्हें हॉटी, गॉर्जस जैसे कॉम्प्लिमेंट दे रहे हैं.

किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है पॉपुलैरिटी

साक्षी चोपड़ा ( Sakshi Chopra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. उनकी बिकिनी तस्वीरों से लेकर सिजलिंग फोटोशूट भी वायरल होते रहते हैं. पॉपुलैरिटी की बात करें तो उन्हें तकरीबन 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स फॉलो करते हैं. उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बोल्ड फोटोज और वीडियोज से भरा पड़ा है.

जानें कौन हैं साक्षी चोपड़ा

गौरतलब है कि साक्षी चोपड़ा (Sakshi Chopra) टीवी प्रोड्यूसर मीनाक्षी सागर की बेटी हैं, जो रामानंद सागर की पोती हैं. साक्षी (Sakshi Chopra) मॉडल होने के साथ सिंगर और सॉन्ग राइटर भी हैं. साक्षी ने लंदन (Trinity School Of London) से पढ़ाई की है और फिर The Lee Strasberg Theatre & Film Institute in California से फिल्ममेकिंग का कोर्स किया है.

