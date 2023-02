Alia Ranbir Romance: देर रात को आलिया भट्ट के लिए उनके पति रणबीर कपूर ने किया ऐसा काम, फोटो हुई वायरल

Ranbir Does This for Alia at 2am at Night: ब्रह्मास्त्र को-स्टार्स, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट (Ranbir Kapoor Alia Bhatt) पति-पत्नी भी हैं. रणबीर और आलिया कई साल तक रिलेशनशिप में थे जिसके बाद पिछले साल, 14 अप्रैल, 2022 को दोनों ने एक दूसरे के साथ सात फेरे लिए और शादी की. बता दें कि रणबीर और आलिया की एक बेटी भी है जिसका नाम राहा कपूर (Raha Kapoor) है और अब तक उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है. आपको बता दें कि हाल ही में आलिया की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एक्ट्रेस ने बताया है कि देर रात को, 2 बजे उनके पति रणबीर ने उनके लिए कुछ बेहद खास किया है. रणबीर के इस रोमांटिक अंदाज पर फैंस भी प्यार लुटा रहे हैं...

आलिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपने बेडरूम की फोटो आलिया भट्ट इंस्टाग्राम (Alia Bhatt Instagram) पर काफी एक्टिव हैं और समय-समय पर नई फोटोज और स्टोरीज पोस्ट करती रहती हैं. आपको बता दें कि पिछली रात को आलिया भट्ट मुंबई में हुए 'जी सिने अवॉर्ड्स' (Zee Cine Awards) अटेंड करने गई थीं जहां उन्हें कई अवॉर्ड्स भी मिले थे. आलिया ने इस अवॉर्ड फंक्शन को अटेंड करने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी एक फोटो शेयर की जिसमें वो अपने बेडरूम में, अपने नाइट वेयर में बैठी थीं. फोटो के कैप्शन ने सभी का दिल जीत लिया. देर रात को Alia के लिए उनके पति ने किया ऐसा काम अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था तो आपको बता दें कि आलिया भट्ट इस फोटो में नाइटसूट पहने अपने बेडरूम में बैठी हैं और उनके हाथों में उनकी ट्रॉफी हैं, जो एक्ट्रेस ने अवॉर्ड फंक्शन में जीती हैं. आलिया ने इस फोटो में नीचे अपने पति रणबीर के लिए एक खास कैप्शन लिखा है- 'मेरे पति को खास धन्यवाद कि वो रात के दो बजे खुशी-खुशी मेरी ये फोटो खींच रहे हैं.' रणबीर के इस रोमांटिक जेस्चर को फैंस ने बहुत पसंद किया है और आलिया की ये फोटो और उनका कैप्शन तेजी से वायरल हो रहे हैं.