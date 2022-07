Ranveer Singh ने करण के शो में किया खुलासा- 'तब मैं स्टार नहीं था...इसलिए फिल्म से निकाला गया'

Ranveer Singh on Koffee With Karan 7: 'कॉफी विद करण' सीजन 7 (Koffee With Karan Season 7) का प्रीमियर गुरुवार को हो चुका है. होस्ट करण जौहर (Karan Johar) के सेलिब्रिटी चैट शो के पहले एपिसोड में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia BHatt) गेस्ट बनकर पहुंचे थे. आपको बता दें कि रणवीर और आलिया साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'गली बॉय' में साथ काम कर चुके हैं. अब दोनों अपनी दूसरी फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' पर काम कर रहे हैं. इस फिल्म को करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं. वहीं, 'कॉफी विद करण सीजन 7' के पहले एपिसोड में, रणवीर सिंह ने खुलासा किया कि उन्हें फिल्म 'बॉम्बे वेलवेट' से इनफॉर्मल तरीके से हटा दिया गया था. ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी जो बाद में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) को मिली थी. फिल्म में अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) भी लीड रोल में थीं.

इस फिल्म से दिखाया गया बाहर का रास्ता

'कॉफी विद करण' में रणवीर और आलिया ने कॉफी बिंगो नाम का एक गेम भी खेला. इस गेम में रणवीर ने बतया कि उन्हें एक रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था. इसपर करण ने उनसे पूछा कि क्या वो 'बॉम्बे वेलवेट' का जिक्र कर रहे हैं? रणवीर ने तब क्लियर किया कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया था. रणवीर ने कहा- 'सच में मुझे इनफॉर्मल तरीके से फिल्म से हटा दिया गया था, क्योंकि उस समय मेरी स्टार वैल्यू ज्यादा नहीं थी. लेकिन अब चीजें बदल गईं'. आपको बता दें कि फिल्म 'बॉम्बे वेलवेट' में करण जौहर ने भी एक्टिंग की थी. साथ ही विक्की कौशल भी साथ नजर आए थे. हालांकि, ये फिल्म बॉक्सऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी.

इन फिल्मों में नजर आएंगे

रणवीर सिंह को आखिरी बार फिल्म 'जयेशभाई जोरदार' में देखा गया था. वो जल्द ही रोहित शेट्टी की फिल्म 'सर्कस' में नजर आएंगे. इसके अलावा रणवीर करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे. वहीं, आलिया को आखिरी बार संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में देखा गया था. इस साल वो अयान मुखर्जी की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा' में पति रणबीर कपूर के साथ दिखाई देंगी. इन दिनों आलिया अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म 'हार्ट ऑफ स्टोन' की शूटिंग कर रही हैं.