Rapper Drake ने लता मंगेशकर के 'दीदी तेरा देवर दीवाना' गाने का बनाया रीमिक्स, खूब वायरल हो रहा है वीडियो

Rapper Drake Viral Video: 1994 में सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म 'हम आपके हैं कौन..' के दीदी तेरा देवर दीवाना, जिसे दिवंगत भारतीय सिंगर लता मंगेशकर ने गाया. इस गाने का कनाडा के रैपर ड्रेक और लिल वेन ने रीमिक्स बनाया. इस गाने पर परफॉर्म करते हुए दोनों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. एक यूजर ने दो रैपर्स की एक वीडियो शेयर की और कैप्शन के रूप में लिखा: ड्रेक और लिल वेन, लता मंगेशकर के प्रति सम्मान दिखाते हुए, देसी समुदाय के लिए इतिहास रच रहे हैं.

रैपर ड्रेक का वीडियो

वीडियो में ड्रेक ने अपने गानों को 'दीदी तेरा देवर दीवाना' के साथ रिमिक्स किया है. यह गाना मूल रूप से सलमान खान और माधुरी दीक्षित औप सलमान खान पर फिल्माया गया है. ये गाना आज भी फैंस के बीच खूब मशहूर है और लोग इसे बड़े ही चाव से साथ सुनना और देखना पसंद करते हैं.

Drake and Lil Wayne showing respect to Lata Mangeshkar, history jn the making for the deis community #drake #lilwayne #latamangeshkar #themotto #concert #desi #brown #bollywood #indian pic.twitter.com/jCqExlQ6xM

— shivani vashistha (@Shivani_Mzn) November 9, 2022