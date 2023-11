'ये भयानक और डरावना है' Rashmika Mandanna ने डीपफेक वीडियो पर तोड़ी चुप्पी, तेजी से वायरल हो रहा ट्वीट

Rashmika Mandanna Tweet on Viral Video: डीपफेक वीडियो वायरल होने के बाद अब रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) ने चुप्पी तोड़ी है. एक्ट्रेस ने ट्विटर पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने कहा कि इस तरह की हरकत से वो बहुत दुखी हैं. ये बहुत ही भयानक और डराने वाली बात है. रश्मिका मंदाना का ये पोस्ट लोग बार-बार पढ़ रहे हैं और पोस्ट पर कमेंट कर अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

बहुत दुखी हूं.



रश्मिका मंदाना ने ट्वीट किया- 'मुझे ये कहते हुए भी आपसे बहुत तकलीफ हो रही है. ये उस बारे में जो डीपफेक वीडियो मेरा ऑनलाइन वायरल हो रहा है. इस तरह की घटना बहुत ही डराने वाली और भयानक है. ना केवल सिर्फ मेरी लिए बल्कि सभी लोगों के लिए. इस तरह से टेक्नोलॉजी का मिस यूज करना ठीक नहीं है.'

I feel really hurt to share this and have to talk about the deepfake video of me being spread online.

Something like this is honestly, extremely scary not only for me, but also for each one of us who today is vulnerable to so much harm because of how technology is being misused.…

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) November 6, 2023