Bollywood Stories: क्या बॉलीवुड के इस दिग्गज एक्टर के साथ हो चुकी है रेखा की शादी? नाम सुन पैरों तले खिसकेगी जमीन

Rekha Married to Vinod Mehra: बॉलीवुड सितारे हमेशा से अपने काम और फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. ऐसा ही कुछ रेखा (Rekha Movies) और एक्टर विनोद मेहरा (Vinod Mehra Movies) के साथ हुआ था. रेखा और विनोद मेहरा (Rekha and Vinod Mehra Marriage) को लेकर इंडस्ट्री में ऐसी खबरें है कि दोनों ने शादी की थी लेकिन एक्टर की मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था इसलिए यह रिश्ता टूट गया...

क्या रेखा से हुई थी विनोद मेहरा की शादी?

यासीर उस्मान की किताब 'रेखा: एन अनटोल्ड स्टोरी' के अनुसार, एक्टर विनोद मेहरा (Vinod Mehra) और रेखा (Rekha) करीबी दोस्त रहे हैं और दोनों ने कोलकाता में शादी की. शादी के बाद जब विनोद मेहरा, रेखा (Rekha Marriage) को घर लेकर गए तब एक्टर मां ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर दिया. इतना ही नहीं रेखा ने जब विनोद मेहरा (Vinod Mehra Marriage) के घर पहुंचकर अपनी सास के पैर छूने चाहे तो एक्टर (Vinod Mehra Mother) की मां कमला मेहरा ने रेखा को धक्का दे दिया. साथ ही रेखा को खूब खरी-खरी सुनाई.

विनोद मेहरा (Vinod Mehra Last Movie) ने तब मामला संभालने के लिए रेखा को वहां से जाने के लिए कह दिया. उसके बाद रेखा (Rekha Last Movie) और विनोद मेहरा का रिश्ता टूट गया. हालांकि ना ही रेखा और ना ही विनोद मेहरा (Rekha and Vinod Mehra Movies) ने इस बात को कभी स्वीकार किया है.

रेखा ने विनोद मेहरा संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी!

साल 2004 में सिम्मी ग्रेवाल ने अपने शो में रेखा (Rekha Interviews) से विनोद मेहरा संग रिश्ते और शादी को लेकर सवाल किया था. जिसपर रेखा (Rekha First Film) ने पहले तो हैरानगी जताई फिर कहा- 'कोई कुछ भी बोल सकता है, मेरे लिए यह जरूरी नहीं है. इसलिए मैं इसपर कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी.' रेखा ने विनोद संग अपने रिश्ते पर कहा- 'वो हमेशा मेरे शुभचिंतक रहे और मेरे बहुत करीब थे.'

