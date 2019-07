Twitter पर फैली इस एक्टर की मौत की झूठी खबर, #RIPactorVIJAY करने लगा ट्रेंड

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ऐसी जगह है जहां पर कोई भी हैशटैग वायरल होने में देर नहीं लगती. ऐसा ही कुछ देर पहले हुआ जब साउथ के सुपर स्टार विजय को लेकर एक हैशटैग चलाया गया और वो कुछ ही मिनटों में ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा. साउथ सुपर विजय की मौत की झूठी खबर फैलाई गई जिसके बाद ट्रोलर्स और फैंस के बीच डिजिटल वार छिड़ गई.

सामने आई खबर के मुताबिक ट्विटर पर #RIPactorVIJAY से एक हैशटैग चलाया गया जो कुछ ही देर में ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा. जैसे ही एक्टर के फैंस ने इसे देखा तो उनका गुस्सा विजय के हेटर्स पर निकलने लगा.

What the hell is this guys???? Haters Na enna venumnalum pannuvingela Respect others manDon't simply trend up stupid stuffs like #RIPactorVIJAY this Our Thalapathy @actorvijay Na will live long with the love and support from us, the (#ThalapathyFans) #LongLiveVIJAY https://t.co/juMIbkHT3w

— Selestina Maria Visvasanathan (@Vselestinamaria) July 29, 2019