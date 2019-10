अपने पुराने अंदाज में नजर आए ऋषि कपूर, कहा- 'दो महीने से बढ़ी दाढ़ी काट दी'

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने न्यूयॉर्क से पिछले महीने ही कैंसर का सफल इलाज करवाकर भारत लौटे हैं. न्यूयॉर्क से वापस लौटने के बाद हाल ही में उन्होंने फोटो शूट करवाया है. जाने माने फोटोग्राफर अविनाश गोवारीकर ने ऋषि का फोटोशूट किया है. अविनाश ने उनकी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की. ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में अभिनेता बड़ी सी मुस्कान बिखेरते दिखाई दे रहे हैं.

#PostPackUpShot with TheLegend @chintskap , who is back in action after a small break... can’t explain how fantastic it felt to see Chintuji through the lens radiating his vintage energy in full flow pic.twitter.com/rK61rqY8W2

अविनाश ने इमेज के कैप्शन में लिखा, "हैश टैग पोस्ट पैकअप शूट विद द लेजेंड ऋषि कपूर. एक छोटे से ब्रेक के बाद वह एक्शन में वापस आए हैं. शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि चिंटूजी को लेंस के जरिए देखकर कैसा लगा."

Thank you Avinash you are most flattering. Shaved off the nearly two month old beard after “Pack Up” Leave for Italy tonight so see you when back. https://t.co/su1sUbD0AJ

— Rishi Kapoor (@chintskap) October 3, 2019