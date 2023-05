RRR फेम इस एक्टर का हुआ निधन, 58 की उम्र में ली आखिरी सांस

RRR फेम इस एक्टर का हुआ निधन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम यहां एक्टर रे स्टीवेन्सन (Ray Stevenson) की बात कर रहे हैं जिन्होंने राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआ (Jr. NTR) की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) में मेन विलेन का किरदार निभाया था. रे स्टीवेन्सन के किरदार का नाम 'सर स्कॉट' (Sir Scott in RRR) था और इस फिल्म से उन्होंने भारतीय सिनेमा में कदम रखा था.

What shocking news for all of us on the team!

Rest in peace, Ray Stevenson.

You will stay in our hearts forever, SIR SCOTT. pic.twitter.com/YRlB6iYLFi

— RRR Movie (@RRRMovie) May 22, 2023