अपने पड़ोसी से परेशान हुए सलमान खान, हाई कोर्ट में लगाई ये गुहार; जानें पूरा मामला

Salman Khan Appeal in High Court: यूं तो सलमान खान बॉलीवुड के दबंग खान है जिनकी तूती खूब बोलती है लेकिन इन दिनों बजरंगी भाईजान को उनके पड़ोसी ने तंग कर रखा है वो भी इस कदर कि अब मजबूरन सलमान खान (Salman Khan) ने खटखटा दिया है कोर्ट का दरवाजा. जी हां...खबर है कि पहले इस मामले मे सलमान ने सिविल कोर्ट में अपील की थी लेकिन वहां उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया जिसके बाद अब उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है.

क्यों पड़ोसी से परेशान हैं सलमान खान

जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सलमान खान के पनवेल वाले फार्महाउस में सलमान के पड़ोसी हैं केतन कक्कड़. जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया. सलमान की माने तो उस वीडियो में जो कन्टेंट है वो सांप्रदायिक सौहार्द को मिटा सकता है. इसके अलावा वीडियो में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिससे सलमान काफी आहत भी हुए हैं. लिहाजा उन्होंने मानहानि का केस केतन कक्कड़ के खिलाफ दर्ज करवाया है. पहले ये अपील सिविल कोर्ट में दर्ज की गई थी. लेकिन कोर्ट ने याचिका रिजेक्ट कर दी थी. अब इस मामले में 22 अगस्त को सुनवाई होगी.

A single bench of Bombay HC to hear actor Salman Khan's plea on Aug 22 against order of Mumbai Sessions Court refusing to pass a restraining order against his Panvel farmhouse neighbour Ketan Kakkar, who made several "defamatory & communally-biased" social media posts against him pic.twitter.com/nUuyNLUz0H

