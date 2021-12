विक्की-कैटरीना की शादी की खबरों के बीच सलमान हुए ट्रोल, बने ऐसे झन्नाटेदार मीम्स

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. रोज शादी से जुड़ी कोई ना कोई खबर सामने आ ही जाती है. ऐसे में अब लोग सलमान खान (Salman Khan) का मजाक उड़ाने लगे हैं और उनसे जुड़े मीम्स सोशल मीडिया वायरल हो रहे हैं.

सलमान खान हुए ट्रोल

विक्की और कैटरीना (Vicky Katrina Wedding) की शादी की खबरों से सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है. हर रोज कोई ना कोई अपडेट सामने आता ही रहता है. इस बीच कई मीम्स अब वायरल हो रहे हैं, जिसमें सलमान खान (Salman Khan) का खुलकर मजाक उड़ाया जा रहा है.

#VickyKatrinaWedding

when Katrina Kaif is getting married to Vicky Kaushal and you can't even listen Arijit's songs ...! pic.twitter.com/Ke6XAfi85J — (@Er_jasbharti) December 2, 2021

The lover stabs himself at the pavilion after seeing his girlfriend get married.

People say how love is life ?#DONT_FIGHT_THE_FEELING #VickyKatrinaWedding #WhatsappStatus

love is life #ViratKohli with #Anushakasharma

Katrina Kaif Bigg Boss 15 #SidharthShukIa #Priyanka 2nd Test pic.twitter.com/PALCVkMojI — ShimonaSharma (@ShimonaSharma3) December 2, 2021

#VickyKatrinaWedding Reactions after Vicky Kat wedding : pic.twitter.com/p6UGFGvUDj — Ctrl C + Ctrl (@Ctrlmemes_) December 2, 2021

यह भी पढ़ें- ट्विकंल ने खोली घर की पोल, कहा- 'अक्षय नहीं मैं उठाती हूं बच्चों की पढ़ाई का खर्च'

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक कर Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें