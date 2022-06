Samrat Prithviraj Box Office Collection: अक्षय कुमार और मानुषी ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, जानें दूसरे दिन का कलेक्शन

Samrat Prithviraj Box Office Collection: 'सम्राट पृथ्वीराज' (Samrat Prithviraj) फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है. इस फिल्म को रिलीज हुए कुल तीसरा दिन है और दो दिन का कलेक्शन जबरदस्त है. इस फिल्म की बढ़ती ग्रोथ को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि फिल्म दर्शकों का मनोरंजन भरपूर कर रही है. जानिए दूसरे दिन फिल्म कितने करोड़ का कलेक्शन जुटा पाने में कामयाब हुई.

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और मानुषी छिल्लर ( Manushi Chhillar) की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' ने दूसरे दिन करीब 12.60 करोड़ का कलेक्शन किया. जबकि पहले दिन 10.70 करोड़ का कलेक्शन किया. इस तरह से ये फिल्म महज दो दिन में 23.30 करोड़ का कलेक्शन कर पाई.

#SamratPrithviraj witnesses limited growth on Day 2... Metros - which contribute a major chunk of revenue - remain low... Mass circuits are strong... A big push on Day 3 is a must for a healthy weekend total... Fri 10.70 cr, Sat 12.60 cr. Total: ₹ 23.30 cr. #India biz. pic.twitter.com/NMTKGIWIrK

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 5, 2022