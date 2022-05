Sapna Choudhary: जानें कौन है ये छोटा बच्चा जिसे मिलते ही उसकी फैन हो गईं सपना, वीडियो शेयर कर हुईं इमोशनल

Sapna Choudhary with her New little Fan: मशहूर हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है. लोगों में उनका अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. यही वजह है कि उनका हर वीडियो सोशल मीडिया पर झट से वायरल हो जाता हैं. एक बार फिर सपना (Sapna Choudhary) का वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान खींच रहा है लेकिन इस बार वीडियो उनके डांस की वजह से नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे की वजह से वायरल हो रहा है. ये बच्चा सपना (Sapna Choudhary) का फैन है.

सपना ने वीडियो शेयर करके लिखा इमोशनल पोस्ट

आज सपना चौधरी (Sapna Choudhary) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो एक छोटे बच्चे से बातें करती हुई नजर आ रही हैं. इस बच्चे से बाते करते हुए सपना (Sapna Choudhary) काफी खुश दिखाई दे रही हैं. वीडियो को शेयर करते हुए सपना चौधरी (Sapna Choudhary) ने कैप्शन दिया है, 'मेरा नाम सपना है. फैंस ने नाम दिया सपना चौधरी, पर आज भी मुझे बच्चे मेरे गानो की वजह से जानते हैं. पल पल, लोरी, बंदूक वाली, गजबन, चेतक, पानी छलके, लाजवाब, चटक मटक, इंग्लिश मीडीयम, लाड़ पिया के, सॉलिड बॉडी. यहां सारे लिखूंगी तो लिस्ट खत्म नहीं होगी. इस बच्चे ने मुझे एक बार फिर याद दिलाया की मेरे बहुत नाम हैं. ये नाम ओर इतना प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया.'

बच्चे से बात करती दिखीं सपना

शेयर किए गए वीडियो में सपना चौधरी (Sapna Choudhary) उस छोटे बच्चे से पूछती हैं कि वो 'कहां से है'. इस सवाल पर बच्चा सपना से कहता है कि वो 'राजस्थान के बीकानेर से आया है'. बच्चे ने बताया कि वो यहां डांस भी करता है और पढ़ाई भी. आपको बता दें कि अपने छोटे से फैन के साथ सपना चौधरी का ये वीडियो लोगों का काफी पसंद आ रहा है. फैंस दिल खोल कर इस वीडियो पर प्यार लुटा रहे हैं.

