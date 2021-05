Sara Ali Khan ने कोरोना से जंग में दिया साथ, Sonu Sood ने की दिल खोलकर तारीफ

नई दिल्ली: इन दिनों पूरा देश कोरोना महामारी के प्रकोप को झेल रहा है. सोशल मीडिया से लेकर असल जिंदगी तक हर तरफ हाहाकार और मौत का तांडव नजर आ रहा है. कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. ऐसे में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं. वहीं अब इस नेक काम में उनकी मदद करने वालों में एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) का नाम भी शामिल हो चुका है.

बात ऐसी है कि आज सोनू सूद (Sonu Sood) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात का खुलासा किया है. उन्होंने सारा अली खान की तारीफ करते हुए अपने फैंस को जानकारी दी है कि उन्होंने उनके फाउंडेशन में दान किया है. उन्होंने लिखा है, 'आप अच्छा काम करती हैं मुझे आप पर गर्व है. आप युवा हैं और इस कठिन समय में आप देश की मदद कर रही हैं आप सभी तो प्रेरित कर रही हैं. इसके साथ ही सोनू उन्हें हीरो कहते हैं.'

Thank you so much my dear Sara Ali Khan for your contribution to the @soodfoundation! Extremely proud of you & keep on doing the good work. You have inspired the youth of the nation to come forward and help during these difficult times. You are a hero @sara_ali_khan95

— sonu sood (@SonuSood) May 8, 2021