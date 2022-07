Koffee With Karan 7: अब Kartik Aaryan नहीं बल्कि इस हैंडसम को डेट करना चाहती हैं Sara Ali Khan, उसी एक्टर को Janhvi भी करती हैं पसंद

Sara Ali Khan-Janhvi Kapoor on KWK: करण जौहर (Karan Johar) अपने पॉपुलर चैट शो 'कॉफी विद करण सीजन 7' (Koffee with Karan 7) के साथ वापस आ चुका है. शो का पहला एपिसोड आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ धमाकेदार रहा. वहीं, अब करण जौहर के शो के दूसरे एपिसोड में जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) और सारा अली खान (Sara Ali khan) नजर आएंगी. हाल ही में 'कॉफी विद करण सीजन 7' (Koffee with Karan 7) के नए एपिसोड का शानदार प्रोमो आउट किया गया है. दोनों एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और हाजिर जवाबी से लोगों का दिल चुरा रही हैं. टीजर में, सारा ने उस एक्टर का नाम बताया जिसपर उनका क्रश है.

इस स्टार को डेट करना चाहती हैं सारा

वीडियो में, रैपिड-फायर राउंड के दौरान होस्ट करण जौहर सारा अली खान से उस एक्टर का नाम पूछते हैं जिसे वो डेट करना चाहती है या जिस पर उसका क्रश है. पहले तो सारा नाम लेने से इंकार करती है लेकिन फिर साउथ के मशहूर एक्टर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) का नाम लेती है. तभी करण बताते हैं कि जान्हवी को अक्सर विजय के साथ देखा जाता है. ये सुनकर सारा अली खान जान्हवी से पूछती हैं, 'क्या तुम विजय को पसंद करती हो?' इसके बाद सारा और जान्हवी हंसने लगती हैं. कुल मिलाकर शो का टीजर काफी मजेदार है.

करण जौहर ने शेयर किया टीजर

'कॉफी विद करण सीजन 7' के दूसरे एपिसोड का टीजर शेयर करते हुए करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मेरी दो पसंदीदा लड़कियां अपने बेस्ट अनफिल्टर्ड पर! डिज्नी + हॉटस्टार पर 14 जुलाई से #HotstarSpecials #KoffeeWithKaranS7 एपिसोड 2 की स्ट्रीमिंग के लिए तैयार हो जाइए!' आपको बता दें कि 'कॉफी विद करण' में सारा ने अपने पिता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के साथ डेब्यू किया था. तब सारा ने बताया था कि उन्हें कार्तिक आर्यन पर क्रश है. इसके बाद इम्तियाज अली की फिल्म 'लव आज कल 2' की शूटिंग के दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ा. हालांकि, जल्द ही दोनों के ब्रेकअप की खबर भी सामने आ गई थीं. हाल ही में करण जौहर ने भी सारा और कार्तिक के रिलेशनशिप में होने की बात का खुलासा किया था. लेकिन अब दोनों अलग हो चुके हैं.

