Sara Ali Khan on Her Ex: बातों ही बातों में किस पर मारा ताना, बिना नाम लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर ये क्या कह गईं सारा

Sara Ali Khan on her Ex Boyfriend: सारा अली खान को इंडस्ट्री में ज्यादा समय नहीं हुआ है. 2018 में बॉलीवुड डेब्यू करने वालीं सारा अली खान (Sara Ali Khan) अपनी क्यूटनेस को लेकर तो सुर्खियां बटोरती ही हैं लेकिन उनकी लव लाइफ भी कम चर्चा में नहीं रहती. बॉलीवुड में आने के बाद और आने से पहले भी उनका नाम कई बार जोड़ा गया. वहीं इस बार सारा कॉफी विद करण 7 (Koffee With Karan 7) में नजर आएंगी जहां एक सवाल के जवाब में सारा अपने एक्स पर बातों ही बातों में कुछ ऐसा कह गईं कि करण की भी बोलती बंद हो गई.

प्रोमो में दिखा सारा का बिंदास अंदाज

सारा अली खान कितनी बिंदास हैं ये तो हस सब जानते हैं. जो उनके दिल में है वहीं उनकी जुबां पर भी है. सारा अली खान इस बार कॉफी विद करण सीजन 7 में नजर आने वाली हैं जहां वो और उनकी क्लोज फ्रेंड या फिर बेस्ट फ्रेंड फॉरएव बन चुकीं जाह्नवी के साथ वो काउच शेयर करेंगी. इस दौरान दोनों ने उनकी लव लाइफ को लेकर करण जौहर साल पूछेंगे. शो के प्रोमों में करण सारा से पूछते हैं कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ. इसका जवाब सारा ने क्या दिया वो आप खुद ही सुन लीजिए.

सारा अली खान का इनसे जुड़ा नाम

सारा अली खान ने जब बॉलीवुड में कदम नहीं रखा था तब उनका नाम वीर पहाड़िया और अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर के साथ भी जोड़ा गया था. हालांकि कुछ समय बाद ही उनके ब्रेकअप की खबरें भी आने लगी थी. वहीं ईशान खट्टर के साथ भी सारा का नाम जुड़ा. जाह्नवी और ईशान से पहले सारा और ईशान की जोड़ी को करण जौहर लॉन्च करने वाले थे लेकिन किन्हीं कारणों से बात नहीं बनी. हालांकि बाद में दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली.

डेब्यू कोस्टार संग भी अफेयर की थी खबरें

इसके बाद सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत के लिंक अप की खबरें भी खूब आईं. कहा गया कि फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान दोनों काफी करीब आ गए थे. लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद इन्होंने एक दूसरे से दूरी बना ली. कॉफी विद करन के पिछले सीजन में पहुंचीं सारा अली खान ने कार्तिक आर्यन के डेट करने की बात कही तो इनका नाम कार्तिक संग जोड़ा जाने लगा. देखते ही देखते फिल्म लव आजकल 2 में इनकी जोड़ी भी बन गई और फिर इनकी डेटिंग की खबरें भी आने लगीं. दोनों का अफेयर काफी सीरियस बताया जाता था लेकिन फिर दोनों का ब्रेक अप हो गया. अब सवाल ये कि आखिर शो में सारा किस एक्स की बात कर रही हैं. सोशल मीडिया यूजर्स की माने तो सारा ने बातों ही बातों में कार्तिक आर्यन पर ये ताना मारा है. खैर ये तो सारा ही जानती हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है.

