Salman Khan का नाम सुनते ही गुस्सा तो vivek oberoi को लेकर Aishwaray Rai ने कहा कुछ ऐसा, सुनकर लगेगा भाईजान के फैंस को झटका

Aishwarya Rai on koffee with Karan: हम सभी जानते हैं कि सलमान खान (Salman Khan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे. हालांकि, दोनों का ब्रेकअप काफी बुरे नोट पर हुआ और यही वजह है कि ऐश्वर्या सलमान का नाम तक नहीं सुनना चाहतीं. ऐसा ही तब हुआ जब ऐश्वर्या राय करण जौहर (Karan Johar) के चैट शो 'कॉफी विद करण' (Koffee with Karan) में पहुंची थीं. उस वक्त तक ऐश्वर्या और सलमान का बेक्रअप हो चुका था और विश्व सुंदरी की नजदीकियां विवेक ओबरॉय (vivek oberoi) के साथ बढ़ रही थीं. खैर, जैसे ही करण ने सलमान को लेकर सवाल किया तो ऐश्वर्या ने ऐसा जवाब दिया कि भाईजान के फैंस भी हैरान रह गए.

ऐसा था ऐश्वर्या का रिएक्शन

दरअसल, शो के होस्ट करण जौहर ने ऐश्वर्या राय से पूछा कि इन लोगों का नाम सुनते ही आप सबसे पहले क्या सोचती हैं? उन्होंने सबसे पहले शाहरुख खान (Shahrukh Khan) का नाम लिया जिसे सुनते ही ऐश्वर्या ने कहा- 'वो बहुत शॉर्प और ब्रिलिएंट हैं'. फिर करण ने सलमान खान का नाम लिया और ये नाम सुनते ही ऐश्वर्या ने कहा- 'अगला सवाल...' ऐश्वर्या का रिएक्शन देख करण जौहर भी हैरान थे. वहीं, जब करण ने जब विवेक ओबरॉय का नाम लिया तो ऐश्वर्या ने बिना देर किए कहा- 'वो बहुत ही शानदार दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया'.

इस वजह से टूटा रिश्ता

ऐश्वर्या राय और सलमान खान संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के सेट पर एक-दूसरे के नजदीक आए और वहीं से दोनों के अफेयर को लेकर चर्चा होने लगी थी. हालांकि, कुछ सालों के बाद ही सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान का ज्यादा गुस्सा करना ऐश्वर्या को परेशान करता था. इतना ही नहीं कई बार सलमान ऐश्वर्या की फिल्मों के सेट पर जाकर भी हंगामा कर चुके थे. इसी वजह से ऐश्वर्या ने इस रिश्ते को खत्म करना ही ठीक समझा. वहीं, ऐश्वर्या ने कभी भी विवेक ओबरॉय के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात नहीं की. लेकिन सलमान और विवेक के बीच दुश्मनी की वजह भी ऐश्वर्या को ही बताया जाता है.

