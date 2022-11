Saiyami Kher Photos: आखिर कौन हैं 'फाडू' फेम सैयामी खेर, जो हर सीरीज में अपने बोल्ड अवतार से मचा रही हैं तहलका

Saiyami Kher New Movies and Web Shows: ओटीटी पर लगभग हर वेब सीरीज में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाने वाली सैयामी खेर (Saiyami Kher Web Series) इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. सैयामी खेर (Saiyami Kher New Show) की नई सीरीज फाडू का टीजर रिलीज होने के बाद से सैयामी की तस्वीरें भी इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं. फैंस एक्ट्रेस की तस्वीरें देख उनकी खूबसूरती की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. सैयामी (Saiyami Kher New Photos) 'फाडू' से पहले अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की 'ब्रेथ इनटू शैडो' में नजर आई थीं.

कौन हैं सैयामी खेर

सैयामी खेर (Saiyami Kher First Movie) ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म 'मिर्जिया' से कदम रखा था. इस फिल्म को ओमप्रकाश मेहरा (Omprakash Mehra) ने बनाया था. फिल्म में सैयामी के को-एक्टर हर्षवर्धन कपूर (Harshvardhan Kapoor) थे. सैयामी ने इसके बाद बैक-टू-बैक कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है. सैयामी 'लखनऊ सेंट्रल', 'अनपॉज्ड', 'हाइवे', 'घूमर', 'मौली', 'रे', 'वाइल्ड डॉग', 'चोक्ड' में भी नजर आ चुकी हैं. हाल ही में सैयामी (Saiyami Kher) अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की वेब सीरीज ब्रेथ इनटू शेडो में भी दिखाई दी थीं.

बोल्ड अवतार से मचाया तहलका

ऑनस्क्रीन सैयामी खेर का जैसा भी किरदार रहे वह उसमें पूरा दम भर देती हैं. कहानी को रोमांचक दिखाने में सैयामी (Saiyami Kher) के एक्सप्रेशन्स गजब के होते हैं. यही कारण है कि वह बैक-टू-बैक ओटीटी पर अपना कमाल दिखाती ही जा रही हैं. सैयामी (Saiyami Kher Instagram) सोशल मीडिया पर भी खूब फेमस हैं. उनकी बोल्ड और दमदार तस्वीरों पर फैंस खूब सारे लाइक्स और कमेंट करते हैं. सैयामी (Saiyami Kher Hot Photos) के लुक के दीवाने उनकी लेटेस्ट तस्वीरों और वीडियो का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं.

सैयामी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

सैयामी खेर (Saiyami Kher New Movie) अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट ताहिरा कश्यप खुराना (Tahira Kashyap Khurrana) के साथ कर रही हैं. आयुष्माना खुराना (Ayushman Khurrana) की पत्नी ताहिरा कश्यप की प्रोडक्शन फिल्म 'शर्मा जी की बेटी' में सैयामी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. रिपोर्ट्स की मानें तो यह फिल्म साल 2022 के अंत तक रिलीज की जाएगी.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर