फिल्म साइन करने की अफवाहों पर शाहरुख खान ने ली चुटकी, मजेदार ट्वीट करके बताया सच!

नई दिल्ली: बीते दो दिनों से शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की नई साइन की हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म सुर्खियों में है. ऐसे ही बीते दिनों और भी कई फिल्मों के साथ शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का नाम जुड़ने की खबरें सामने आती रही हैं. अब इन्हीं सब बातों से तंग आकर बॉलीवुड किंग के शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने एक ट्वीट किया है.

बीते साल के अंत में रिलीज हुई फिल्म जीरो (Zero) को खराब प्रदर्शन के बाद से ही शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) कोई फिल्म साइन नहीं कर रहे हैं. लेकिन गाहे-बगाहे उनका नाम किसी न किसी फिल्म से जोड़ा जाता रहा है. जहां बीते दिनों खबर आई कि शाहरुख 'ब्रह्मास्त्र' में नजर आने वाले हैं. तो वहीं अब खबर आई है कि वह अली अब्बास जफर (Ali Abbas Zafar) के साथ फिल्म साइन कर चुके हैं. लेकिन सच क्या है वह आपको खुद शाहरुख के शेयर किए इस ट्वीट से पता लग जाएगा.

It’s always nice to know that in my absence & behind my back , I have surreptitiously signed so many films that even I am not aware of!! Boys & girls I do a film when I say I am doing it....otherwise it’s just post truth.

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 8, 2019