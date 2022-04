Shahid Kapoor OTT Debut: शाहिद कपूर का Farzi Web Series से ओटीटी में डेब्यू, पहली झलक आई सामने, इस साउथ सुपरस्टार संग स्क्रीन करेंगे शेयर

Shahid Kapoor Farzi First Look: सिल्वर स्क्रीन पर बड़े धमाके करने के बाद अब शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. अब तक इन खबरों की अटकलें ही थीं लेकिन गुरुवार को ये कन्फर्म हो गया कि शाहिद ओटीटी पर नजर आएंगे. वो भी राज एंड डीके (Raj Nidimoru and Krishna D.K.) की अगली कहानी फर्ज़ी (Farzi) में. अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) के एक खास इवेंट में इसका ऐलान भी किया गया और सीरीज से शाहिद के पहले लुक को रिवील भी कर दिया गया है.

द फैमिली मैन से कितनी अलग होगी फर्ज़ी

अमेजन प्राइम वीडियो के एक खास इवेंट में लगभग 41 नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया है जिसमें से एक फर्ज़ी भी है. राज एंड डीके निर्देशित इस वेब सीरीज की चर्चा काफी समय से थी. वहीं इस ऐलान के दौरान स्टेज पर शाहिद कपूर और सीरीज के निर्देशक भी मौजूद रहे जिन्होंने इस पर बात की. राज एंड डीके के मुताबिक वो पहले द फैमिली मैन जैसा ही कुछ बनाने पर विचार कर रहे थे लेकिन फिर उन्हें लगा कि इसमें मौलिकता नहीं होगी. लिहाजा वो फर्ज़ी लेकर आ रहे हैं. उन्होंने इस सीरीज की द फैमिली मैन जैसी सफलता की उम्मीद भी जताई.

फर्ज़ी को लेकर एक्साइटेड हैं शाहिद कपूर

वहीं प्रोजेक्ट अनाउंस के दौरान स्टेज पर मौजूद शाहिद कपूर ने इसे लेकर अपने मन की बात कही. उनके मुताबिक वो ओटीटी पर डेब्यू को लेकर काफी नर्वस थे लेकिन साथ ही एक्साइटेड भी. क्योंकि वो कुछ नया करते रहना चाहते हैं. वहीं इस सीरीद से शाहिद का पहला लुक भी रिवील कर दिया गया है.

विजय सेथुपथी संग स्क्रीन करेंगे शेयर

राज एंड डीके की द फैमिली मैन सीरीज 2 में साउथ की स्टार सामंथा की एंट्री हुई थी तो वहीं इस बार फर्ज़ी में शाहिद कपूर साउथ के स्टार विजय सेथुपथी संग स्क्रीन शेयर करते हुए दिखेंगे.

