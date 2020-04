Shahrukh Khan ने एक बार फिर जीता सबका दिल, कोरोना काल में की ऐसी मदद

नई दिल्ली: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shahrukh Khan) कोरोना वायरस के खिलाफ मुकाबला में अपना योगदान देकर सबका दिल जीत रहे हैं. शाहरुख खान दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश सहित पूरे भारत में मदद पहुंचा चुके हैं. अब SRK ने पूरे महाराष्ट्र में हेल्थकेयर टीमों को 25,000 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट दान किए हैं. इन किट्स का इस्तेमाल कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के इलाज में जुटे महाराष्ट्र के डॉक्टर्स की हिफाजत के लिए किया जाना है. इस बारे में खुद महाराष्ट्र सरकार के पब्लिक हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर राजेश तोपे ने बताया है. स्वास्थ्य मंत्री ने शाहरुख खान की मदद के लिए ट्वीट कर धन्यवाद किया है.

Many thanks Mr. Shah Rukh Khan for your kind contribution of 25,000 PPE kits. This will go a long way in supporting our fight against COVID19 & protecting our frontline medical care team @iamsrk @MeerFoundation @CMOMaharashtra

हेल्थ मिनिस्टर ने लिखा, '25,000 पीपीई किट्स मुहैया कराने के लिए शाहरुख खान का बहुत शुक्रिया. ये कोविड-19 से छिड़ी हमारी जंग में बहुत आगे तक मदद करेगा. इससे हम अपनी मेडिकल केयर टीम की हिफाजत कर सकेंगे.' इस ट्वीट के बाद शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने स्वास्थ्य मंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, 'सर इन किट्स को मुहैया कराने के लिए आपकी मदद का शुक्रिया. हम खुद को और इंसानियत को बचाने की इस मुहिम में सब साथ हैं. भगवान करें कि आपका परिवार और टीम सुरक्षित और स्वस्थ रहे.'

Thank you sir for all your help to source the kits. We are all together in this endeavour to protect ourselves and humanity. Glad to be of service. May your family & team be safe and healthy. https://t.co/DPAc7ROh7i

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 13, 2020