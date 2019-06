इस एक्ट्रेस के फैन है ऋतिक रोशन, रह चुकी हैं नेशनल अवॉर्ड विनर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी फिल्म 'सुपर 30' को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. अपनी आने वाली फिल्म 'सुपर 30' के रिलीज की तैयारी में व्यस्त अभिनेता ऋतिक रोशन ने कहा कि वह राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री शेफाली शाह के काम के मुरीद हैं. शेफाली ने 'सुपर 30' के ट्रेलर की सराहना करते हुए ऋतिक को बताया कि उन्हें उनका काम बेहद पसंद आया.

शेफाली ने ट्वीट किया था कि कितना जीवंत ट्रेलर है. ऋतिक तुम्हारा काम बहुत पसंद आया. इसे देखने का और इंतजार नहीं हो रहा है. ढेर सारा प्यार. इस ट्वीट के जवाब में ऋतिक ने कहा कि आपके काम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं.

Big fan of your work Shefali. Congratulations for your outstanding work in Delhi Crime and thank you for the kind words for our film. Looking forward to you watching it :) https://t.co/pS6BZ0Aj1M

— Hrithik Roshan (@iHrithik) June 11, 2019