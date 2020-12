Shekhar Suman नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन, वजह जानकर हो जाएंगे इमोशनल

नई दिल्ली: अभिनेता शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने शनिवार को बताया कि इस साल 7 दिसंबर को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के सम्मान में अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे. शेखर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं 7 दिसंबर को अपना जन्मदिन नहीं मना रहा हूं. सुशांत के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं. अभी कोई जश्न मनाने के मूड में नहीं हूं, बल्कि इसके बजाय मैं प्रार्थना करूंगा कि उसके दोषी जल्द से जल्द पकड़े जाए और इस मामले का अंत हो. हैशटैगस्टेयूनाइटेड4एसएसआर.'

I'm not celebrating my bday on the 7th dec.That's the least I can do for Sushant.There is no mood for any revelry or excitement.Instead I will pray that his culprits are caught soon and this case is given a closure.#StayUnited4SSR

— Shekhar Suman (@shekharsuman7) December 5, 2020