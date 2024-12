'वो सही में लीजेंड थे...'Shyam Benegal की मौत से बिखर गए अक्षय कुमार, किया दिल तोड़ने वाला पोस्ट

Shyam Benegal Death Celeb Reaction: 90 की उम्र में श्याम बेनेगल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. श्याम बेनेगल का नाम बॉलीवुड के उन सितारों शामिल हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों का डायरेक्शन किया है. जिसमें 'अंकुर', 'कलयुग', 'मंडी', 'जुबैदा' और 'मुजीब' फिल्म शामिल है. डायरेक्टर की मौत की मौत से बॉलीवुड शॉक्ड है. चलिए आपको बताते हैं कि इनकी मौत पर सेलेब्स ने क्या पोस्ट किए.

अक्षय कुमार

खिलाड़ी कुमार ने श्याम बेनेगल की मौक पर एक फोटो शेयर की और दुख जताया.एक्टर ने लिखा- 'श्याम बेनेगल जी की मौत की खबर से दुखी हूं. बॉलीवुड के फाइनेस्ट डायरेक्टर में से एक. सही में लीजेंड थे.ओम शांति.'

Pained to know of Shyam Benegal ji’s demise. One of the finest filmmakers in our country, truly a legend. Om Shanti pic.twitter.com/FGbMf0l0jO

सुधीर मिश्रा

निर्देशक सुधीर मिश्रा ने श्याम बेनेगल के निधन पर कई सिलसिलेवार ट्वीट किए. इन्होंने लिखा- 'श्याम बेनेगल ने एक बात अच्छी तरह व्यक्त की है तो वो है साधारण चेहरे और साधारण जीवन की कविता!' दूसरे ट्वीट में लिखा- 'उनकी फिल्मों में एक विलाप था और इस तथ्य का दुख था कि हम सभी संभव दुनियाओं में से सबसे अच्छे में नहीं रह रहे थे.'

नहीं रहे फिल्म मेकर श्याम बेनेगल, 90 की उम्र में तोड़ा दम, कुछ दिन पहले ही मनाया था आखिरी बर्थडे

शेखर कपूर

फिल्म मेकर शेखर कपूर ने अपने दोस्त को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी. इन्होंने ट्वीट किया- 'नई लहर सिनेमा का निर्माण किया. श्याम बेनीगल को हमेशा ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने अंकुर, मंथन और अनगिनत अन्य फिल्मों के साथ भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी.उन्होंने शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसे महान कलाकारों को स्टार बनाया. अलविदा मेरे दोस्त और मार्गदर्शक.'

He created ‘the new wave’ cinema. #shyambenegal will always be remembered as the man that changed the direction of Indian Cinema with films like Ankur, Manthan and countless others. He created stars out great actors like Shabama Azmi and Smita Patil. Farewell my friend and guide pic.twitter.com/5r3rkX48Vx

Saddened by the demise of our iconic filmmaker Shyam Benegal. A pillar of Indian parallel cinema, he was loved and admired by all connoisseurs.

My condolences to his family, friends and followers.

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 23, 2024