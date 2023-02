Kiara Sidharth Wedding: शादी के बाद पहली बार एक साथ इवेंट के लिए नजर आए सिद्धार्थ-कियारा, खूबसूरत साड़ी में एक्ट्रेस ने जीत लिया दिल!

Sidharth Kiara after Wedding for the first time: सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने राजस्थान में 7 फरवरी, 2023 को शादी की जिसके बाद कपल ने दिल्ली और मुंबई में रिसेप्शन पार्टी भी रखी. सिद्धार्थ और कियारा की जोड़ी को फैंस बहुत पसंद करते हैं और उनकी शादी की फोटोज को आज भी लोग देखते नहीं थक रहे हैं. सिद्धार्थ और कियारा की शादी की फोटोज से आगे बढ़ें क्योंकि कुछ देर पहले ही इस शादीशुदा कपल को पहली बार, शादी के बाद एक इवेंट के लिए देखा गया. सिद्धार्थ और कियारा को एक साथ इवेंट के लिए देखकर लोग उनके दीवाने हो गए और उनके खूबसूरत लुक्स से नजरें नहीं हटा पा रहे थे! आप भी देखें, शादी के बाद पहली बार काम के लिए दोनों साथ में कैसे लग रहे थे...