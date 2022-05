Sidhu Moose Wala Shot Dead: मीका सिंह ने सिंगर मूसेवाला की हत्या को बताया शर्मनाक, पूछा- आखिर क्यों हटाई गई सुरक्षा?

Sidhu Moose Wala Shot dead: फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala) की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. हाल ही में उनकी सुरक्षा घटाई गई थी. सिद्दू मूसेवाला के निधन से उनके फैंस को गहरा सदमा लगा है. उनकी हत्या से सिंगर मीका सिंह बहुत दुखी हैं. उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताया है.

मीका सिंह (Mika Singh) ने सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala) की सुरक्षा घटाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं. जी न्यूज चैनल के साथ बातचीत में कहा, 'बहुत दुखद और शर्मनाक हादसा हुआ है. जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि 2022 चल रहा है. हम बहुत पहले ऐसी बातें सुनते थे कि हत्या हो गई है, लेकिन आज इस पढ़े-लिखे युग में और इतने समझदार लोगों के बीच में ऐसी चीजे हो रही हैं, तो बहुत ही गलत और घटिया चीजें हो रही हैं. मैं पंजाब सरकार और पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पकड़कर आप क्यों बंद नहीं कर दें जो लोगों को धमकियां देते हैं'.

I only knew #SidhuMoosewala through his music, yet the news of his demise has cut deep. India has very few authentic modern artists. He was right on top of that list.

I'm without words. He's a legend, his voice, his courage & his words will never be forgotten.

What a sad day!

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) May 29, 2022