9 साल बाद सिंगर कैटी पेरी आ रही हैं भारत, म्यूजिक फेस्टिवल में करेंगी परफॉर्म

मुंबई: ग्रैमी से सम्मानित कैटी पेरी फिर से भारत आ रही हैं. इस बार वह मुंबई में 16 नवंबर को होने वाले वनप्लस म्यूजिक फेस्टिवल के उद्घाटन में प्रस्तुति देंगी. कैटी ने कहा कि मैं भारत जाने को लेकर काफी खुश और रोमांचित हूं. मुंबई में यह मेरी पहली प्रस्तुति होगी. मैं वनप्लस म्यूजिक फेस्टिवल में गाने को लेकर काफी उत्सुक हूं.

वनप्लस के सह-संस्थापक कार्ल पेई ने कहा कि हम बेहद उत्साहित हैं कि कैटी पेरी भारत में हमारे पहले वनप्लस म्यूजिक फेस्टिवल की मुख्य कलाकार होंगी. हमने इस फेस्टिवल को हमारे समुदाय के साथ संगीत के लिए अपने जुनून को साझा करने के लिए आयोजित करने का फैसला किया. कैटी के इसमें शामिल होने से यह निश्चित है कि यह एक अलग तरह का अनुभव होगा.

I am so happy to be returning to India and excited to headline my first-ever performance in Mumbai. I am looking forward to seeing and singing with all of my Indian KatyCats at the OnePlus Music Festival: https://t.co/5fbq2MW3OS pic.twitter.com/pRVChjiCBS

— KATY PERRY (@katyperry) August 28, 2019