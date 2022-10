Bigg Boss 16: साजिद खान के 'बिग बॉस 16' में एंट्री लेते ही भड़कीं सिंगर सोना मोहपात्रा, गुस्से में कर दिया ऐसा ट्वीट

Sona Mohaptara on Sajid Khan Entry in Bigg Boss 16: 'बिग बॉस 16' की धमाकेदार शुरुआत हो गई है. इस शो में एक से बढ़कर एक टेलीविजन, बॉलीवुड और नामचीन सितारे पहुंचे हैं. जिन्होंने घर में पहुंचते ही अपने खेल की शुरुआत कर दी है. इस बीच शो में जैसे ही साजिद खान (Sajid Khan) की एंट्री हुई तो हर कोई हैरान रह गया. इसके पीछे की वजह साजिद के ऊपर लगे मी-टू के आरोप हैं. वहीं अब जानी-मानी सिंगर सोना मोहपात्रा ने साजिद खान की 'बिग बॉस 16' में एंट्री को लेकर ऐसा ट्वीट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है.

सोना मोहपात्रा ने कसा तंज

सोना मोहपात्रा (Sona Mohaptara) ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है जिसमें चैनल और साजिद खान को लेकर तंज कसा है. इस ट्वीट में सोना ने लिखा- 'ये साजिद खान हैं, रियलिटी शो पर. अब यहां पर अनु मलिक भी आएंगे जो टीवी पर बच्चों के रियलिटी शो को जज करते हैं. कैलाश खेर..टीवी पर सेलिब्रिटी जज. सभी को #MeToo के तहत कई महिलाओं ने घेरा. उन पर कई तरह के इल्जाम लगाए. लेकिन अब चैनल्स, एग्जीक्यूटिव्स वास्तव में भ्रष्ट और दुखी हैं.'

This is #SajidKhan , now on a reality TV show. Then there is #AnuMalik judging a music reality show on TV,for children no less. #KailashKher ? Celebrity Judge on TV. ALL called out by many many women in @IndiaMeToo .Indian TV channels, executives are indeed depraved & sad lot. https://t.co/uUzrIYb7sn

— Sona Mohapatra (@sonamohapatra) October 2, 2022