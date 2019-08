ज्योतिष के चक्कर में अटका 'द जोया फैक्टर' का ट्रेलर, इस लकी दिन सोनम करेंगी रिलीज

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'द जोया फैक्टर' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. मंगलवार को सोनम की इसी फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाना था लेकिन फिल्म की टीम ने ऐसा नहीं किया. इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष के अनुसार अपने सारे काम करते है. एकता कपूर से लेकर शाहरुख खान तक सभी लकी चार्म पर विश्वास करते हैं. इसी लिस्ट में अब सोनम कपूर का नाम भी जुड़ गया है. ज्योतिष से मिली सलाह की वजह सोनम अब फिल्म के ट्रेलर को 29 अगस्त को लॉन्च करेंगी.

सोमवार के दिन सोनम कपूर ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उनकी फिल्म का ट्रेलर 27 अगस्त को रिलीज किया जा रहा है.

इसके बाद सोनम के ट्विटर हैंडल पर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने सलाह देते हुए ट्वीट किया कि नए काम की शुरुआत अगर गुरुवार से की जाए तो ये शुभ फलदायी होता है.

वहीं एक और ज्योतिष ने सोनम को ट्वीट करते हुए बताया कि 29 को अगर जोड़ा जाए तो 11 आता है जो अंक काफी शुभ है. इस हिसाब से इसी दिन अगर ट्रेलर को रिलीज किया जाए तो सोनम की फिल्म के लिए ये मंगलकारी होगा.

बता दें कि 'द जोया फैक्टर' की कहानी लेखिका अनुजा चौहान की फिक्शन पर आधारित है. यह एक राजपूत लड़की की कहानी है, जिसका नाम जोया है. हिंदू लड़की के मुस्लिम नाम वाली यह कहानी कॉमेडी, इमोशन और रोमांस से भरपूर है. फिल्म 'द जोया फैक्टर' की 20 सितंबर 2019 को रिलीज होने वाली है.

बॉलीवुड की और खबरें पढ़ें