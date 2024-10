मां की अंतिम विदाई पर फूट-फूटकर रोए किच्चा सुदीप, संभालना हुआ मुश्किल; फैंस के भी छलके आंसू

Kichcha Sudeep Mother Funeral Rituals: हाल ही में साउथ सुपरस्टार किच्चा सुदीप की मां सरोजा संजीव ने 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. वे काफी लंबे समय से बीमार थी और उनका इलाज चल रहा था. उन्होंने बेंगलुरु के जयनगर स्थित अपोलो अस्पताल में रविवार, 20 अक्टूबर सुबह करीब 7 बजे आखिरी सांस ली. उनके पार्थिव शरीर को रविवार दोपहर घर लाया गया. इस दौरान कई राजनीतिक नेता और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने एक्टर के घर पहुंचे.

सुदीप अपनी मां के बेहद करीब थे और उनके निधन से एक्टर बुरी तरह टूट चुके हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल फोटो वायरल हो रही हैं, जिसने सभी सो झकझोर दिया है. फोटो में किच्चा सुदीप अपनी मां के पार्थिव शरीर के पास खड़े नजर आ रहे हैं. साथ ही वो फूट-फूटकर रो रहे हैं, जिनको संभाल पाना सभी के लिए काफी मुश्किल हो रहा है. वायरल हो रही तस्वीर को उनके फैन पेज द्वारा शेयर किया गया है. सुदीप की इस फोटो को देख उनके फैंस भी काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं.

मां की मौत से टूट किच्चा सुदीप

वायरल फोटो में सुदीप राजनीतिक नेता बसवराज एस बोम्मई के गले लगकर रोते नजर आ रहे हैं. फोटो में बसवराज एस बोम्मई सुदीप को संभालते नजर आ रहे हैं. इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर सुदीप और उनकी मां की एक फोटो शेयर करते हुए उनके निधन पर अपना दुख जाहिर किया था और श्रद्धांजलि जाहिर करते हुए लिखा, 'अभिनेता सुदीप ने आज अपनी मां के अंतिम दर्शन किए, जिनका निधन हो गया और उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ संवेदना व्यक्त की'.

साउथ सुपरस्टार के घर छाया मातम, सिर से उठा मां का साया; 86 की उम्र कहा दुनिया को अलविदा

My deepest condolences to you, @KicchaSudeep Sir, on the loss of your beloved mother.

May her soul rest in peace, and may you and your family find strength and comfort during this difficult time.

ಅಮ್ಮ, ನಿಮಗೇ ಅಂತಿಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು..

ಓಂ ಶಾಂತಿ pic.twitter.com/PBGckFQAW8

— Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 20, 2024