महादेव बैटिंग केस में एक्टर साहिल खान अरेस्ट, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश

Actor Sahil Khan Arrested: मुंबई पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में कथित रूप से शामिल होने के लिए एक्टर, इंफ्लुएंसर और बिजनेसमैन साहिल खान को गिरफ्तार किया है. बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत की उनकी याचिका खारिज होने के बाद उन्हें मुंबई साइबर सेल की विशेष जांच टीम (SIT) ने छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार किया. उन्हें छत्तीसगढ़ से मुंबई लाया जा रहा है, जहां उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. साहिल खान को एक्टर के तौर पर 'स्टाइल' और 'एक्सक्यूज मी' फिल्म से जाना जाता है.

इससे पहले एसआईटी ने दिसंबर 2023 में साहिल खान (Sahil Khan) और तीन अन्य को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आए थे. उन्होंने मेसर्स के साथ एक कॉन्ट्रेक्ट के तहत सिर्फ एक ब्रांड प्रमोटर होने का दावा किया था. हालांकि, पुलिस ने कहा कि वह ऐप के को-ऑनर थे. उन्हें रायपुर से मुंबई लाया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, वह लोटस ऐप 247 में पार्टनर थे और उन्हें आज दोपहर कोर्ट में पेश किया जाएगा.

#WATCH | Actor Sahil Khan brought to Mumbai from Chhattisgarh. He has been arrested by the Mumbai Crime Branch's SIT in connection with the Mahadev Betting App case.

"I believe in the judiciary of the country, " he says

