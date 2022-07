Akshay Kumar के साथ 'टिप-टिप बरसा पानी' गाना शूट करने पर Raveena Tandon को सता रहा था इस बात का डर, सालों बाद हुआ खुलासा

Raveena Tandon was Scared to do Tip Tip Barsa Paani with Akshay: रवीना टंडन 90 की दशक की टॉप एक्ट्रेसेज में से एक हैं जिन्होंने कई सारी फिल्मों में कमाल की अदाकारी की है और कई लोगों का दिल भी जीता है. तमाम फिल्मों और गानों में अगर कोई एक ऐसा गाना है जिसकी वजह से हर कोई उन्हें पहचानता है तो वो 'मोहरा' (Mohra) फिल्म का 'टिप टिप बरसा पानी' (Tip Tip Barsa Paani) है. अक्षय कुमार और रवीना टंडन (Akshay Kumar and Raveena Tandon) पर फिल्माया गया ये गाना काफी बोल्ड है लेकिन क्या आप जानते हैं कि रवीना इस गाने को शूट नहीं करना चाहती थीं और काफी डरी हुई भी थीं? आइए जानते हैं कि रवीना इस गाने को शूट करने से क्यों कतरा रही थीं..

'टिप टिप बरसा पानी' को शूट नहीं करना चाहती थीं Raveena

रवीना टंडन (Raveena Tandon) की फिल्म 'मोहरा' के लेखक, शब्बीर बॉक्सवाला (Shabbir Boxwala) ने एक मीडिया इन्टरैक्शन के दौरान बताया था कि रवीना टंडन को यह फिल्म किस तरह मिली थी. दिव्या भारती (Divya Bharti) को ऑफर हुई ये फिल्म जब उनकी अचानक डेथ के बाद रवीना को ऑफर हुई, तो वो इसे करने से डर रही थीं क्योंकि इसमें 'टिप टिप बरसा पानी' गाना था, जिसे वो शूट करने से कतरा रही थीं.

सता रहा था इस बात का डर

Bollywood Hungama को दिए एक इंटरव्यू में शब्बीर बॉक्सवाला ने बताया कि रवीना जब फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय से मिलीं तो वो जानती थीं कि 'मोहरा' एक अच्छा प्रोजेक्ट है और वो इसे करना भी चाहती थीं. शब्बीर ने बताया कि रवीना फिल्म में शामिल गाने 'टिप टिप बरसा पानी' (Tip Tip Barsa Paani) से घबरा रही थीं. उन्होंने डायरेक्टर से कहा भी था कि उनके पिता खुश नहीं होंगे अगर वो ऐसा गाना शूट करती हैं जिसपर डायरेक्टर राजीव राय ने कहा था कि फिर वो अपने पिता को फिल्म न दिखाएं.

बहुत सोचने के बाद रवीना इस फिल्म के लिए मानी थीं और फिल्म के दोनों गाने, टिप टिप बरसा पानी और 'तू चीज बड़ी है मस्त मस्त' (Tu Cheez Badi Hai Mast Mast) बहुत पसंद किये गए थे.

शब्बीर बॉक्सवाला ने यह भी बताया कि फिल्म की रिलीज के बाद जब वो मोहरा के लोगों वाली टोपियों को मुंबई के नॉवेल्टी सिनेमा में बांटने पहुंचे थे, तो वहां हड़कंप मच गया था. उन्होंने लोगों की तरफ सारी टोपियां फेंक दीं और चले गए जिसकी वजह से उस सिनेमाघर की टिकट विंडो ही टूट गई थी.

