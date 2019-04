मुंबई वोटर्स ने किया स्वरा भास्कर को TROLL, पोस्टर्स पर लिखा 'उंगली का सही इस्तेमाल करें'

नई दिल्ली : बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने विचारों और पॉलिटिकल व्यूज को लेकर हमेशा खबरों में बनी रहती हैं. स्वरा ज्यादातर ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं और चौथे चरण के मतदान में भी ऐसा ही हुआ. मुंबई के वोटर्स ने स्वरा को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करने की सलाह दे डाली. स्वरा ने खुद एक पोस्ट करते हुए बताया कि उनके हेटर्स को उनकी कितनी परवाह है.

स्वरा ने दो फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मेरे ट्रोलर्स फिर से कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं और मुझे पॉपुलर कर रहे हैं. तुम लोग बहुत प्यारे और मेरे लिए समर्पित हो. स्वरा ने आगे लिखा कि कोई बात नहीं दोस्तों. तुम लोगों की सोच लिमिटेड है लेकिन तुम्हारा प्रयास काबिले तारीफ है.

Awwwwwww!!!!! My trolls are hard at work again, sweating it out in the heat to popularise my name.. You guys are SO dedicated & sweet!!! Don’t mind the slut-shaming guys.. their imagination is a bit limited.. but loving the effort you two pic.twitter.com/fRqjGZ3b0q

— Swara Bhasker (@ReallySwara) April 29, 2019